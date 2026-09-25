Por: El Espectador

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Durante la más reciente Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la delegación colombiana cumplió una agenda de cinco días en Nueva York, caracterizada principalmente por la búsqueda de inversión extranjera y la consolidación de relaciones bilaterales, especialmente con Estados Unidos. José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia y jefe de la misión diplomática, detalló que se sostuvieron encuentros con cerca de 300 inversionistas, empresarios y representantes de fondos internacionales, de acuerdo con la información divulgada este viernes por la Vicepresidencia.

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Restrepo, acompañado por el canciller Omar Bula, la embajadora ante la Casa Blanca, María Consuelo Araújo, y el embajador ante la ONU, Mauricio Gaona, presentó un portafolio de 176 proyectos de desarrollo, de los cuales 37 se clasifican como prioritarios. El objetivo de esta iniciativa es, según declaraciones de la Vicepresidencia, atraer capital extranjero, fomentar el empleo y contribuir al repunte económico del país. El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, también respaldó esta gestión.

Durante su intervención ante el pleno de la ONU, Restrepo, en representación del presidente Abelardo de la Espriella, envió un mensaje claro: "Vengan a Colombia, inviertan en Colombia, crezcan y prosperen con Colombia, crean en Colombia". Este discurso no solo buscó captar la atención de posibles inversionistas, sino también reafirmar la apuesta del Gobierno por abrir nuevas oportunidades económicas.

La estadía de la delegación colombiana también sirvió para fortalecer los lazos con la administración estadounidense. Según señaló Restrepo, mantuvo un encuentro con el presidente Donald Trump en una reunión del grupo Escudo de las Américas, donde participaron otros importantes actores como el secretario de Estado Marco Rubio y la líder de esa alianza, Kristi Noem. “Cambia el tono de la relación entre Colombia y Estados Unidos”, subrayó el vicepresidente.

Por otro lado, en el escenario internacional, Colombia notificó a la ONU su interés en participar activamente en la reforma interna de la organización, una postura que, según el canciller Omar Bula, coloca a Colombia como un país comprometido con el multilateralismo y los desafíos globales. Bula recalcó que la ONU es “una organización que puede dar mucho más” y afirmó que el país trabaja ya en una hoja de ruta para insertarse en dicho proceso de reformas, descartando cualquier intención de retirarse de la organización, tal como se sugirió durante una etapa de la pasada campaña presidencial.

¿Qué proyectos de inversión presentó Colombia en la ONU durante la visita diplomática?

Durante su estadía en Nueva York para la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la delegación colombiana, encabezada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, presentó un portafolio que incluye 176 proyectos, enfocados en impulsar el empleo y recuperar el crecimiento económico, y de los cuales 37 fueron catalogados como prioritarios, según datos de la Vicepresidencia.

¿Cuál fue la posición de Colombia frente a la reforma de la ONU durante la Asamblea General?

De acuerdo con lo dicho por el canciller Omar Bula, Colombia expresó ante las Naciones Unidas su deseo de participar activamente en el proceso de reforma interna de la ONU. El Gobierno descartó la idea de abandonar la organización y trabaja en una hoja de ruta para definir su papel en este proceso, reafirmando el compromiso de Colombia con el multilateralismo y los retos globales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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