El asesinato de Zeneida Socorro Castillo, esposa del cantante dominicano Julián Oro Duro, tiene un elemento que ha llamado especialmente la atención de los investigadores: algunos de los hombres señalados por el crimen ya conocían al artista y habían tenido acceso a propiedades o espacios de su entorno.

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La mujer, de 60 años, murió dentro de su vivienda en Santo Domingo Este después de permanecer varias horas con los hombres que, según la reconstrucción preliminar de las autoridades, llegaron a la casa antes del regreso del cantante.

Cuando Julián Oro Duro llegó cerca de la 1:00 de la madrugada del 21 de septiembre, se encontró con los atacantes y también fue agredido. El artista sufrió lesiones en la cabeza y tuvo que recibir atención médica.

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El caso provocó una reacción incluso del presidente dominicano, Luis Abinader, quien pidió públicamente a los responsables que se entregaran a las autoridades.

Cuatro detenidos y distintos vínculos con la familia de Julián Oro Duro

La investigación de la Policía Nacional terminó llevando a cuatro hombres a disposición de las autoridades:

Phillips Michael Tejeda Vásquez

Juan Carlos Hernández García

Kevin Dariel Germán Troncoso

Lawrence Mark Liranzo Marcos

La relación de algunos de ellos con Julián Oro Duro es uno de los elementos centrales de la investigación.

Tejeda Vásquez, por ejemplo, trabajaba como técnico de aire acondicionado y ya había prestado servicios para el cantante. Entre las labores que realizó estuvieron la instalación de un equipo en la habitación del artista y la reparación del portón eléctrico de la vivienda.

Además, de acuerdo con la Policía, ocasionalmente acompañaba al cantante a presentaciones y también hacía diligencias para su hogar.

El otro vínculo identificado por los investigadores corresponde a Lawrence Mark Liranzo Marcos, conocido como ‘Chiquito’. El joven, de 18 años, hacía trabajos en una villa que Julián Oro Duro estaba construyendo en Guerra.

Los otros dos detenidos son Kevin Dariel Germán Troncoso, alias ‘Yandel’, de 23 años, y Juan Carlos Hernández García, conocido como ‘Peña’.

Así habría comenzado el ataque en la casa de Julián Oro Duro

La reconstrucción entregada por las autoridades ubica a Yandel y Chiquito dentro de la vivienda varias horas antes de que llegara Julián Oro Duro.

Según la investigación, los hombres arribaron aproximadamente a las 5:00 de la tarde. Zeneida los recibió y, sin conocer lo que ocurriría después, les habría ofrecido comida y bebidas. La mujer permaneció con ellos durante varias horas.

La situación cambió cuando llegó el cantante, cerca de la 1:00 de la madrugada. De acuerdo con la versión manejada por la Policía, los hombres lo atacaron y le provocaron lesiones craneales. Para entonces, Zeneida ya había sido asesinada.

Las autoridades sostienen que la mujer murió después de recibir golpes y heridas ocasionadas con un arma cortopunzante. La investigación busca establecer con precisión qué ocurrió durante las horas que los señalados permanecieron dentro de la vivienda y cuál fue la participación concreta de cada uno.

Qué papel habría tenido cada señalado

Según la hipótesis preliminar de los investigadores, Tejeda Vásquez habría tenido un papel previo en la organización del hecho, pues habría contactado a Yandel y a Peña para que participaran.

La Policía, por su parte, señala a Yandel y Chiquito como los hombres que habrían ingresado a la residencia y ejecutado directamente el ataque.

El caso también dejó evidencia que las autoridades consideran relacionada con el robo. Durante los procedimientos fueron recuperados 33.690 dólares y 196.500 pesos dominicanos, además de relojes, cadenas y otros objetos.

La captura de Chiquito completó el grupo de cuatro personas que las autoridades relacionan con el crimen.

Ahora, la Policía Nacional y el Ministerio Público dominicano continúan con la investigación para establecer las responsabilidades individuales y determinar cómo se planeó el ataque que terminó con la vida de Zeneida Socorro Castillo y dejó herido al reconocido cantante de merengue.

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