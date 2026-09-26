Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un estremecedor hallazgo conmocionó a la comunidad de Kypseli, en Atenas, Grecia, el 30 de agosto de 2026, luego de que la Policía acudiera a un apartamento por una denuncia relacionada con el impago del alquiler. Durante la inspección, los agentes descubrieron el cuerpo sin vida de un bebé, oculto dentro de un recipiente y posteriormente colocado en una maleta. De acuerdo con los informes iniciales, el cuerpo había permanecido congelado durante un periodo prolongado, aunque la duración exacta sigue bajo investigación de las autoridades. Según la información suministrada por los propios involucrados y recogida por las autoridades griegas, las circunstancias rápidamente transformaron lo que parecía un operativo civil en una investigación criminal de gran alcance.

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En el momento del hallazgo, dentro del apartamento se encontraban una mujer de nacionalidad alemana, de 38 años; un hombre griego, de 43 años; tres menores de edad; y un ciudadano afgano de 26 años. Con la intervención policial, se procedió a detener a los adultos, quienes desde entonces han entregado versiones contradictorias respecto a la muerte del menor. Los implicados, a través de su abogado, sostienen que las heridas halladas en el cuerpo podrían haber sido causadas por una tercera persona. Sin embargo, también han manifestado que el bebé habría fallecido por causas naturales, versiones que contrastan con los hallazgos forenses.

El 31 de agosto de 2026, un examen forense confirmó que el cuerpo del bebé presentaba más de diez heridas de arma blanca en la espalda, algunas de distintas profundidades, evidenciando una muerte violenta. El caso pasó así a ser formalmente tratado como homicidio. Posteriormente, pruebas de ADN verificaron que el menor era hijo biológico del hombre griego y de la mujer alemana, estableciendo también el vínculo familiar con dos de los otros menores presentes en la vivienda.

Para comienzos de septiembre, la policía griega ya había acusado a la pareja por homicidio intencional y continuaba el proceso para determinar cuándo y cómo ocurrió la muerte, así como la responsabilidad de cada implicado. Aunque versiones señalan que el cuerpo habría permanecido oculto durante cuatro años, dado que el nacimiento y la muerte del bebé se sitúan en 2022 y el hallazgo fue en 2026, la fecha exacta todavía no ha sido confirmada por los investigadores, quienes trabajan en esclarecer cada aspecto del caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto tiempo permaneció oculto el cuerpo del bebé hallado en Grecia?

Según las declaraciones de los implicados, el nacimiento y fallecimiento del bebé ocurrieron en 2022 y el cuerpo fue encontrado en agosto de 2026, lo que sugiere un periodo cercano a cuatro años. Sin embargo, esta información no ha sido plenamente confirmada por las autoridades, que aún investigan la cronología real para determinar cuánto tiempo exacto permaneció oculto el cadáver.

¿Cuáles fueron los resultados del examen forense en el caso del bebé encontrado en Atenas?

El examen forense determinó que el cuerpo del bebé presentaba más de diez heridas de arma blanca en la espalda, con profundidades diferentes. Estas lesiones fueron consideradas compatibles con una muerte violenta, lo que llevó a las autoridades a tratar el caso como homicidio e iniciar una investigación criminal contra los adultos presentes en la vivienda.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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