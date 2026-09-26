Por: Caracol TV

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Un tribunal de apelación iraní ratificó la condena a 74 latigazos, dos años de inhabilitación para cantar y la prohibición de salir del país contra Parastoo Ahmadi.

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El fallo judicial responde a la publicación hecha a finales de 2024 de un recital en línea donde la artista se presentó sin el velo obligatorio, según replicó agencia EFE.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete confirmó durante las últimas horas que la Sala 16 del Tribunal de Apelación de la provincia de Qom “ha dictado la sentencia definitiva sobre el caso del concierto del caravanserai”.

Ahmadi explicó que los magistrados desestimaron todos los recursos de la defensa, manteniendo intacta la resolución aprobada en junio pasado por la Sala 122 del Tribunal Penal de Qom.

“La sentencia es firme y de obligado cumplimiento”, señaló la cantante.

El fallo de primera instancia ya imponía idénticas sanciones a la vocalista, cuatro instrumentistas y cuatro integrantes del equipo técnico tras considerar la presentación “obscena” y contraria a la moral.

Los jueces cuestionaron la falta del hiyab islámico y la presencia de instrumentistas masculinos en la grabación, mientras la defensa argumentó intenciones puramente artísticas.

Los hechos se originaron el 11 de diciembre de 2024, fecha en que la artista difundió en YouTube un audiovisual grabado en el caravasar histórico de Deir Gachin.

En el vídeo de 27 minutos, la cantante lucía un vestido negro largo con hombros descubiertos, interpretando varios temas musicales en compañía de cuatro instrumentistas.

Esta presentación pública desafió abiertamente las restricciones sobre el código de vestimenta e ignoró el veto estatal contra las voces femeninas en el país.

En un lapso menor a 24 horas, las autoridades judiciales formularon cargos penales por realizar el espectáculo sin los permisos gubernamentales exigidos.

La legislación de la República Islámica de Irán impide a las mujeres grabar álbumes comerciales y limita las actuaciones en vivo a audiencias exclusivamente femeninas sin cámaras.

Anteriormente, en 2022, Ahmadi afrontó acciones legales por publicar el tema “De la sangre de la juventud de la patria” durante las manifestaciones por la muerte de Mahsa Amini.

Amini falleció bajo custodia tras resultar arrestada por la Policía de la Moral debido al uso presuntamente incorrecto de la prenda religiosa sobre su cabeza.

La acción de la cantante ocurrió en un ambiente de alta tensión por el uso obligatorio del velo, dos años después de las protestas populares masivas.

Pese a la constante desobediencia civil de muchas ciudadanas, las instituciones estatales intensificaron las sanciones administrativas y judiciales para controlar el vestuario femenino.

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