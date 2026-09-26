Por: France 24

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La reciente visita del papa a París ha tenido como foco principal el encuentro con los exiliados, frente a quienes ha hecho un llamado a “convivir con dignidad y en paz”. De acuerdo con la información suministrada, las palabras del pontífice estuvieron dirigidas a aquellas personas que han sido forzadas a dejar sus países de origen y que ahora buscan una vida nueva en la capital francesa. El mensaje del papa sobre convivencia y dignidad pone en el centro la importancia de la integración y del respeto por la diferencia, valores que, según expresa, deben primar en una sociedad cada vez más marcada por el fenómeno migratorio.

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En el contexto de la visita papal, se destaca la expectativa de una multitudinaria asistencia a la misa programada en los Campos Elíseos de París. Según señalan las fuentes del evento, se prevé que una gran cantidad de fieles y curiosos asistan a esta ceremonia, reflejando el interés que produce esta figura religiosa no solo entre quienes comparten su fe sino también entre el público que ve en estos actos una oportunidad para presenciar un momento histórico. La decisión de llevar la misa a un espacio emblemático como los Campos Elíseos responde tanto a razones logísticas como simbólicas, pues busca subrayar el carácter inclusivo y abierto de la Iglesia en este tipo de manifestaciones públicas.

Además del mensaje pronunciado ante los migrantes y la celebración de la misa, el papa tuvo un encuentro significativo con un grupo de recién bautizados. De acuerdo con la información, estos jóvenes representan el dinamismo de la Iglesia y su capacidad de atraer a nuevas generaciones. Este hecho es resaltado como testimonio del vigor y renovación internos de la institución religiosa, que busca mantenerse vigente en una sociedad en cambio constante. La reunión con los nuevos miembros, según se informó, se desarrolló en un ambiente de cercanía y diálogo, renovando así el compromiso de la Iglesia con la juventud y su protagonismo en la vida eclesial.

El paso del papa por París se presenta, entonces, como un llamado a la apertura, la paz y la convivencia, en un contexto marcado por la diversidad y los desafíos de la migración. Cada una de sus actividades subraya la intención de resaltar valores universales y el compromiso de la Iglesia con todos los sectores de la sociedad.

¿Cuál fue el mensaje del papa a los exiliados en París durante su visita?

El mensaje del papa a los exiliados en París fue enfático en la importancia de convivir “con dignidad y en paz”. Según lo señalado en el evento, hizo un llamado a que se respete y valore la condición humana de quienes han sido obligados a dejar atrás sus lugares de origen, recalcando la necesidad de una sociedad integradora que ofrezca oportunidades a quienes buscan un nuevo comienzo.

¿Por qué la misa del papa en París atrajo tanta atención en los Campos Elíseos?

La misa celebrada en los Campos Elíseos generó gran expectativa debido a la popularidad del papa y la importancia simbólica del lugar. La ceremonia fue vista como un acto de apertura e inclusión, lo que atrajo tanto a fieles como a personas interesadas en vivir un evento de relevancia histórica y social en uno de los espacios más emblemáticos de París.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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