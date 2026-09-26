Por: France 24

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Por primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania, los ministros de Exteriores de Alemania y Rusia, Johann Wadephul y Serguéi Lavrov, se reunieron el sábado 26 de septiembre en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. El encuentro, solicitado por la delegación alemana durante la Asamblea General, se realizó en medio de tensiones marcadas por acusaciones de sabotaje y hostilidades diplomáticas entre Berlín y el Kremlin, de acuerdo con reportes del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso y declaraciones de María Zajárova, portavoz de Exteriores del Kremlin.

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La reunión duró aproximadamente 20 minutos y fue solicitada expresamente por Alemania, según detalló la agencia de noticias DPA. Antes del diálogo a puerta cerrada, ambos ministros ofrecieron una imagen inédita saludándose frente a las cámaras, pero el acceso de la prensa fue limitado a petición alemana. El contenido de la conversación se centró en la guerra en Ucrania y las relaciones bilaterales. Wadephul exhortó al Kremlin a “abandonar la peligrosa senda de escalada frente a Alemania, Europa y la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte)”, citó una fuente alemana recogida por Reuters y AP. El ministro germano también insistió en que Rusia debe facilitar un acuerdo para reactivar las exportaciones de cereales por el mar Negro, afectadas por ataques a infraestructuras y barcos de ambos países.

No obstante, Lavrov aseguró que “no surgió nada nuevo” tras el diálogo, y posteriormente aprovechó su discurso ante la Asamblea General para reforzar la postura rusa sobre la guerra e intensificar las críticas contra Occidente, incluida Alemania. El ambiente previo al encuentro estuvo marcado por señalamientos bilaterales: Wadephul denunció crímenes de guerra rusos en Ucrania y abogó por incrementar la presión internacional sobre Moscú, al tiempo que expresó desconfianza sobre la voluntad real del Kremlin de negociar la paz.

Las tensiones diplomáticas escalaron tras la detección de un dron con explosivos en el aeropuerto de Leipzig en agosto, hecho por el cual Berlín responsabilizó a Moscú, ordenando el cierre de consulados y generando represalias rusas contra instituciones alemanas en territorio ruso. Tres semanas antes de la cita en la ONU, Lavrov llegó a afirmar que Alemania había iniciado una “guerra de verdad” contra Rusia.

En el frente bélico, la ofensiva se intensificó tanto en Ucrania como en Rusia. Este sábado, autoridades ucranianas reportaron el fallecimiento de cuatro civiles y al menos 14 heridos en ataques rusos, mientras que en suelo ruso al menos seis personas murieron por fuegos ucranianos. Destacan en las últimas horas el lanzamiento de 645 drones ucranianos en territorio ruso, según el Ministerio de Defensa ruso. Ha habido también ataques a infraestructuras clave como refinerías y centros logísticos que han dejado a miles de personas sin electricidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se reunieron los ministros de Exteriores de Alemania y Rusia en la ONU?

La reunión fue solicitada por Alemania durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. El encuentro buscó abordar las tensas relaciones bilaterales y la guerra en Ucrania, en medio de acusaciones de sabotaje, denuncias de crímenes de guerra y preocupaciones sobre la seguridad europea. Tanto Alemania como Rusia usaron el escenario para defender sus posiciones y exponer demandas, aunque, según Lavrov, no hubo avances significativos.

¿Qué significa OTAN y cuál fue su papel mencionado en la discusión entre Alemania y Rusia?

OTAN es la sigla de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar intergubernamental. Durante la reunión, el ministro alemán advirtió al Kremlin contra la escalada de tensiones hacia Alemania, Europa y la OTAN, subrayando la importancia de evitar un conflicto más amplio y el involucramiento directo de la alianza militar en la guerra que afecta a Ucrania.

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