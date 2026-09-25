Por: El Espectador

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Geovany Andrés Rojas, conocido como alias "Araña", fue extraditado a Estados Unidos la mañana del viernes 25 de septiembre. Rojas era jefe de los Comandos de Frontera, una estructura disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), y esa nación lo requería por delitos ligados al narcotráfico. La extradición de este jefe criminal fue firmada por el presidente Abelardo de la Espriella el pasado 26 de agosto, formalizando el traslado solicitado desde febrero de 2025, según confirmaron fuentes citadas en el proceso.

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La operación de traslado empezó a las cinco de la mañana, cuando miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol coordinaron el paso de alias "Araña" desde la capital hasta el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam). Luego fue llevado a Barranquilla, Atlántico, donde el presidente De la Espriella ya se encontraba a la espera de ejecutar el último paso del proceso. Desde allí, Rojas fue transportado al Comando Aéreo de Combate Número 3 (Cacom 3), en Malambo, para despegar hacia el sur de California, donde sería entregado a la justicia estadounidense.

Comandos de Frontera, organización bajo el mando de Rojas, hace parte de la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), la cual antes pertenecía a la estructura de "Iván Márquez", llamada Segunda Marquetalia. La trayectoria judicial de alias "Araña" fue marcada por la expedición de una circular roja de Interpol y una orden de captura emitida por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, la cual fue ejecutada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) tras aval judicial.

Desde su detención el 12 de febrero de 2025 en un hotel del occidente de Bogotá, Rojas permanecía en la cárcel La Picota, en la capital colombiana. Su captura coincidió con el cierre de un ciclo de conversaciones entre la disidencia y el Gobierno del entonces presidente Gustavo Petro. Justamente, en ese contexto, Rojas fue reconocido como "gestor de paz", título que permitió suspender momentáneamente su extradición hasta el cambio en la administración gubernamental. Sin embargo, el proceso continuó tras ese relevo.

El pasado 15 de septiembre, Rojas fue imputado por la presunta responsabilidad en 16 homicidios cometidos en el departamento de Caquetá entre 2020 y 2024. Según el ente investigador, las víctimas, entre quienes se encuentran cuatro líderes sociales, fueron asesinadas por órdenes directas suyas debido a su pertenencia a otros grupos armados, a la fuerza pública o porque, en el caso de los líderes, se les consideraba un “obstáculo” para los Comandos de Frontera en actividades relacionadas con el narcotráfico y otras economías ilícitas.

¿Por qué alias “Araña” fue extraditado de Colombia a Estados Unidos?

Alias "Araña" fue extraditado porque era solicitado por la justicia estadounidense debido a delitos relacionados con el narcotráfico. Desde febrero de 2025 existía una solicitud formal de extradición, respaldada por una circular roja de Interpol, y el proceso fue avalado por las autoridades colombianas y sancionado por el presidente Abelardo de la Espriella.

¿Cuál es el papel de los Comandos de Frontera en las disidencias de las Farc?

Los Comandos de Frontera, liderados por alias "Araña", hacen parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una de las principales disidencias surgidas tras la desmovilización de las Farc. Esta estructura ha sido señalada por cometer homicidios y controlar actividades ilícitas como el narcotráfico y la comercialización de pasta base de coca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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