Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La realización de una actividad escolar en el Instituto Técnico María Inmaculada, situado en Villa del Rosario, Norte de Santander, provocó controversia el pasado 24 de septiembre. La situación se desencadenó cuando se conoció que una guía dirigida a estudiantes de cuarto y quinto de primaria contenía una tarea relacionada con las insignias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esto llevó a la Secretaría de Educación de Norte de Santander a intervenir y solicitar una explicación formal sobre el material entregado.

Sigue a PULZO en Discover

Diversos padres de familia manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que menores de aproximadamente 9 y 10 años trabajaran con imágenes o símbolos asociados a grupos armados ilegales. De acuerdo con el material proporcionado, una de las inquietudes expresadas se centró en la pregunta: “¿Cómo recuerdas la insignia de las Farc y el Eln?”, incluida dentro de la guía escolar. Estas circunstancias generaron un debate en la comunidad educativa sobre la pertinencia de abordar tales temas en esta etapa formativa.

La polémica se intensificó tras la difusión de un audio atribuido a la docente responsable de la guía. En la grabación, se puede escuchar a una persona diciendo: “voy a ver qué me invento para sacarle las notas”, así como la posibilidad de evaluar posteriormente aspectos relacionados con estos símbolos. La veracidad y contexto de este audio serán objeto de análisis durante la investigación, pues hacen parte central del proceso para determinar si hubo irregularidades en la elaboración o aplicación de la tarea.

Hilse Aldana Pérez, secretaria de Educación departamental, fue enfática al solicitar al rector del centro educativo un informe detallado que explique lo sucedido y los posibles propósitos pedagógicos de la actividad. La funcionaria indicó que, una vez recauden los informes pertinentes, será el área de inspección y vigilancia la encargada de definir próximos pasos y posibles acciones frente al caso, siempre respetando el debido proceso.

Por su parte, el rector Reinel Robayo declaró que la institución está en un proceso interno de revisión. El directivo sostuvo que el material divulgado en redes sociales podría estar editado y negó que se trate de un intento de adoctrinamiento, solicitando prudencia para no prejuzgar mientras se estudia el contexto en que se presentaron los hechos que originaron la controversia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué causó controversia la tarea escolar sobre insignias de Farc y ELN en Villa del Rosario?

La controversia surgió porque la actividad escolar pedía a niños de cuarto y quinto de primaria dibujar y recordar las insignias de las Farc y el ELN, lo que llevó a cuestionamientos por parte de los padres sobre la pertinencia de tratar estos temas con menores. Además, la difusión de un audio atribuido a la docente responsable, en el que se mencionan posibles mecanismos de evaluación, intensificó las críticas y originó la intervención de la Secretaría de Educación, según explican reportes difundidos por el propio colegio y la funcionaria Hilse Aldana Pérez.

¿Cuál fue la respuesta del Instituto Técnico María Inmaculada a la polémica por la guía escolar?

El rector Reinel Robayo aseguró que la institución se encuentra revisando el caso y que el material que circula en redes sociales podría estar editado. Negó cualquier intención de adoctrinamiento y pidió que se respete el debido proceso, mientras la Secretaría de Educación recopila información para determinar los hechos y decidir si se requiere algún tipo de acción adicional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.