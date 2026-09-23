Un atentado con explosivos contra la línea férrea utilizada por la empresa El Cerrejón provocó el descarrilamiento de más de diez vagones en jurisdicción de Uribia, La Guajira. El hecho se registró hacia las 10:45 de la noche del pasado 22 de septiembre, en el kilómetro 59+900 del corredor férreo, obligando al Ejército Nacional a desplegar de manera urgente a tropas y personal especializado en el manejo de artefactos explosivos hacia la zona afectada.

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De acuerdo con un reporte preliminar conocido por EL TIEMPO, la acción terrorista estaría a cargo del frente “6 de Diciembre” del Eln. Aunque el tren circulaba sin carga en el momento de la detonación, la fuerza de la explosión causó graves daños sobre la vía y terminó sacando de los rieles a más de diez vagones, generando una alerta inmediata en la infraestructura estratégica de la región.

Tras conocerse lo ocurrido, unidades del Batallón de Defensa Antiaérea de la Décima Brigada hicieron presencia en el lugar para asegurar el perímetro y permitir el ingreso de los equipos técnicos. Una de las prioridades de los escuadrones antiexplosivos es recorrer minuciosamente el corredor para verificar si fueron instalados otros dispositivos a lo largo de la vía que representen un riesgo inminente para la tropa y el personal de mantenimiento.

“Ya los soldados están en el punto. El tren no iba cargado, pero sí se produjo esa afectación”, indicó una fuente cercana a las primeras labores de verificación en terreno.

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El Ejército hace presencia en la vía férrea de La Guajira que fue blanco de un ataque terrorista, al parecer, del ELN. Un tren de carga fue descarrilado. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/DjyoZP9ANT — Revista Semana (@RevistaSemana) September 23, 2026

Mientras las autoridades continúan recopilando evidencias para determinar el tipo de explosivo empleado y la manera en que fue camuflado sobre los rieles, el Ejército ratificó que mantendrá operaciones de vigilancia permanente para custodiar la infraestructura y proteger la actividad económica que se desarrolla en torno a este corredor férreo de La Guajira.

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