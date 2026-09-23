Más de 100 kilos de explosivos que pertenecerían al Eln fueron encontrados este miércoles 23 de septiembre en un depósito ilegal ubicado en la vereda La Rinconada, zona rural de Charta, Santander, en medio de un operativo de las autoridades.

Sigue a PULZO en Discover

El hallazgo se conoció horas antes de la visita del presidente Abelardo De La Espriella al departamento y, en un primer momento, surgió la versión de que el material podría estar destinado a un ataque durante el desplazamiento de la comitiva presidencial.

Sin embargo, según información conocida por La FM, las autoridades regionales descartaron que existiera evidencia para relacionar directamente el depósito con un supuesto plan contra el mandatario.

El operativo fue adelantado de manera conjunta por el Ejército Nacional y la Policía, en una zona donde las autoridades mantienen presencia por la actividad de estructuras armadas ilegales.

Lee También

Así encontraron el depósito del Eln en Charta

De acuerdo con el medio de comunicación, tropas del Gaula Militar Chicamocha adelantaban operaciones en el sector cuando ubicaron el depósito clandestino.

Los uniformados recurrieron a perros especializados en la detección de explosivos para verificar el lugar y, una vez confirmada la presencia del material, acordonaron el área y activaron los protocolos de seguridad correspondientes.

La FM indicó que la operación fue denominada Sansón y contó con la participación del Grupo Delta del Batallón Caldas, cuyos especialistas estuvieron a cargo de la destrucción controlada de los explosivos.

Además del material explosivo, las tropas encontraron un fusil de largo alcance en el mismo procedimiento.

Según la información entregada por las autoridades al noticiero, los elementos estarían relacionados con el Frente de Guerra Nororiental del Eln, estructura que tiene presencia en diferentes zonas del nororiente colombiano.

¿Para qué serían utilizados los explosivos?

Aunque inicialmente se manejó la posibilidad de que los más de 100 kilos de explosivos fueran utilizados contra la comitiva del presidente De La Espriella, esa hipótesis fue descartada por las autoridades regionales.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, señaló que no existían elementos para afirmar que el material estuviera destinado a atentar contra el mandatario durante su visita al departamento.

La FM reportó que otra de las líneas que manejan las autoridades apunta a que los explosivos podrían haber sido destinados a afectar infraestructura en Bucaramanga. No obstante, esta posibilidad también hace parte de las investigaciones y todavía no existe una conclusión definitiva sobre el propósito que tendría el material.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando información para establecer quiénes estaban detrás del depósito ilegal y cuál era el objetivo de los explosivos.

El hallazgo ocurre en un momento en el que las autoridades mantienen especial atención sobre la seguridad en Santander por la presencia de estructuras armadas y los desplazamientos de funcionarios de alto nivel.

Mientras avanzan las investigaciones, el Ejército y la Policía anunciaron que mantendrán los operativos en puntos estratégicos del departamento, especialmente en las zonas donde se ha identificado actividad de grupos armados ilegales.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.