Por: EL PILON SA

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Un establecimiento de venta de licor en Valledupar fue cerrado por las autoridades, luego de que se detectara que operaba fuera del horario permitido según lo establece la normativa local. El lugar sancionado, identificado como Toro Ebrio Bar VIP y localizado en la calle 19A # 6B-15, queda justo frente a la Institución Educativa Shalom Paz, en el barrio El Carmen. La medida fue ejecutada por la Alcaldía de Valledupar, en el marco del programa ‘Aula Segura’, estrategia que busca preservar la tranquilidad en los entornos escolares.

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El cierre se produjo luego de una intervención conjunta entre la Secretaría de Gobierno, Tránsito Municipal y la Policía Metropolitana de Valledupar. De acuerdo con lo manifestado por Alcides Pareja Ortega, secretario de Seguridad y Convivencia, el establecimiento incumplió los horarios fijados en el Decreto 000674, promulgado por la administración del alcalde Ernesto Orozco Durán. Según esa regulación, este tipo de bares solo tiene autorización para atender al público entre las 4:00 de la tarde y las 3:30 de la mañana. Sin embargo, en la inspección se comprobó que el negocio atendía antes del horario permitido, situación que motivó la sanción directa y el cierre temporal del lugar.

Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de operativos preventivos de verificación en los alrededores de las instituciones educativas de Valledupar. La presencia institucional busca principalmente garantizar entornos seguros para el ingreso y salida de los estudiantes, y además, enfrentar problemáticas como el consumo y la venta de sustancias psicoactivas en espacios públicos cercanos a los colegios. Tanto el despliegue de la fuerza pública como los controles sobre los negocios buscan evitar riesgos para la comunidad estudiantil.

La Alcaldía informó que la estrategia ‘Aula Segura’ continuará implementándose en las demás sedes educativas de la ciudad. El propósito es mantener un monitoreo constante, fortalecer la presencia de las autoridades y asegurar ambientes más tranquilos en torno a los colegios. Así, la administración espera ofrecer mayor protección tanto a los estudiantes como a las familias que transitan por estas zonas diariamente.

¿Por qué fue cerrado el Toro Ebrio Bar VIP en Valledupar?

El Toro Ebrio Bar VIP fue cerrado porque se encontró atendiendo clientes antes de las 4:00 de la tarde, lo que va en contra del horario permitido según el Decreto 000674 de la Alcaldía de Valledupar. Esta regulación, según explicó Alcides Pareja Ortega, secretario de Seguridad y Convivencia, solo autoriza operaciones entre las 4:00 p.m. y las 3:30 a.m., por lo que el incumplimiento derivó en la sanción.

¿En qué consiste el programa ‘Aula Segura’ de la Alcaldía de Valledupar?

El programa ‘Aula Segura’ es una estrategia de la administración municipal de Valledupar enfocada en proteger los entornos de las instituciones educativas. Mediante operativos de verificación y control realizados por la Secretaría de Gobierno, Tránsito Municipal y la Policía Metropolitana, se busca garantizar la seguridad de los estudiantes y prevenir problemas como el consumo y venta de sustancias psicoactivas en espacios cercanos a los colegios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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