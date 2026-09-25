Por: EL PILON SA

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Desde el jueves 24 de septiembre, los estudiantes que presentaron el examen Saber 11 calendario A en Valledupar, Cesar y en todo el país ya pueden consultar sus resultados oficiales, según información difundida por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). Este proceso es de interés para miles de jóvenes y sus familias, pues el reporte de resultados se ha convertido en una herramienta clave para acceder a la educación superior en Colombia.

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Para conocer el puntaje obtenido en el examen, los interesados deben ingresar a la plataforma oficial del ICFES y ubicar la opción "Consulta aquí los resultados de Saber 11 (2021 en adelante)", tal como lo indica la entidad en su canal de comunicación oficial de X (antes Twitter). Se le solicitará al interesado escoger el tipo de documento con el que se inscribió, digitar el número de identificación y el número de registro otorgado por el ICFES. Posteriormente, la plataforma pedirá datos personales adicionales, incluyendo la fecha de nacimiento, con el fin de validar la identidad del estudiante. Una vez realizado este procedimiento, es posible descargar el reporte individual de resultados, el cual detalla tanto el puntaje global alcanzado como el desempeño en cada una de las áreas evaluadas.

El examen Saber 11 es la evaluación de Estado que marca el cierre de la educación media en Colombia. Evalúa el conocimiento y las competencias adquiridas durante la etapa escolar en áreas tales como lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadanas, ciencias naturales y el idioma inglés. Así, el reporte entregado no solo revela el resultado global, sino que detalla el rendimiento en cada componente, permitiendo una visión más completa del proceso de formación escolar.

Obtener los resultados de Saber 11 no solo representa el final de una etapa educativa, sino que también es una herramienta determinante para el futuro académico de los estudiantes. Las universidades y programas de educación superior suelen exigir un puntaje mínimo en esta prueba como parte de sus condiciones de admisión, por lo que conocer el resultado es esencial al momento de inscribirse y aspirar a las carreras de interés. Además, el puntaje es fundamental para comparar el desempeño frente a otros postulantes y planificar alternativas académicas según los requisitos de cada institución.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar los resultados del ICFES Saber 11 de 2026 paso a paso?

Para consultar los resultados del ICFES Saber 11 de 2026, debe ingresar a la página oficial del ICFES, seleccionar la opción correspondiente a los resultados de Saber 11 (2021 en adelante), escoger el tipo de documento de identidad usado en la inscripción, introducir el número de identificación y el número de registro suministrado por el ICFES. Finalmente, debe completar la validación de identidad mediante la fecha de nacimiento para acceder al reporte individual de resultados.

¿Para qué sirve el puntaje obtenido en la prueba Saber 11 según el ICFES?

De acuerdo con el ICFES, el puntaje de la prueba Saber 11 es fundamental para que los estudiantes conozcan su desempeño académico al finalizar el bachillerato y para acceder a la educación superior. Este resultado es un criterio relevante que las universidades y programas académicos utilizan como requisito de ingreso, influyendo en las posibilidades y decisiones de los aspirantes a carreras universitarias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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