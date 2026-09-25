Por: EL PILON SA

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La situación de las familias que residen en el predio Sabana 1 de Valledupar será abordada en una próxima mesa técnica que contará con el acompañamiento del Ministerio de Vivienda. Según explicó la senadora Claudia Margarita Zuleta, el caso ya se puso en conocimiento del ministro Jaime Andrés Beltrán, quien aceptó la propuesta de abrir este espacio de discusión. La convocatoria también involucra a la Alcaldía de Valledupar, la Gobernación del Cesar y otras autoridades relacionadas con el tema.

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De acuerdo con la información que compartió Zuleta en un video difundido públicamente, el conflicto comprende sectores como Brisas de la Popa, Guasimales, Altos de Pimienta y Bello Horizonte II. Allí, los habitantes permanecen desde hace años lidiando con una disputa legal sobre la propiedad del suelo y con el seguimiento de una orden judicial que exige el desalojo. La congresista subrayó que busca el compromiso del ministro de Vivienda para, junto con las administraciones locales, construir “una hoja de ruta que le dé la posibilidad a estas familias de tener un techo propio”.

Zuleta calculó que la cantidad de personas afectadas superarían las 30.000 familias, lo cual equivaldría a cerca de 180.000 habitantes. Aseguró que forzar un desplazamiento masivo de esa magnitud no debería contemplarse como una salida justa al conflicto. No obstante, es relevante aclarar, según lo mencionado, que esas cifras refieren exclusivamente a sus declaraciones y no a una fuente verificable de censo.

Durante el encuentro, el ministro Jaime Andrés Beltrán —actualmente registrado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio como titular de esa cartera— confirmó que próximamente se instalará la mesa técnica. El funcionario recalcó que la discusión deberá ser rigurosa y buscar soluciones de fondo, resaltando que el foco no debe estar solo en la reubicación, sino en la calidad de vida y la dignidad de las familias. Beltrán advirtió que analizarán aspectos como servicios públicos, condiciones de habitabilidad y el desarrollo urbanístico de los sectores antes de definir cualquier alternativa.

En cuanto a los registros sobre la dimensión real de la problemática, existen discrepancias evidentes entre lo expresado por Zuleta y datos oficiales. Por ejemplo, en noviembre de 2024, un informe del Sisbén registró cerca de 31.508 personas en los cuatro asentamientos. Posteriormente, el 16 de diciembre, la Defensoría del Pueblo informó que más de 5.600 familias vivían en Sabana 1, tras una visita de verificación sobre sus condiciones y acceso a derechos fundamentales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas familias viven realmente en el predio Sabana 1 de Valledupar?

Las cifras varían según la fuente: la senadora Claudia Margarita Zuleta mencionó más de 30.000 familias, mientras que la Defensoría del Pueblo reportó en diciembre de 2024 que el número superaba las 5.600 familias. Por su parte, un registro del Sisbén de noviembre de 2024 contabilizó alrededor de 31.508 personas. La diferencia en los datos destaca la falta de un censo unificado y verificable.

¿En qué consiste la mesa técnica que se instalará para analizar el caso de Sabana 1?

La mesa técnica será un espacio de trabajo conjunto entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Alcaldía de Valledupar, la Gobernación del Cesar y otras autoridades. Su objetivo central es analizar posibles soluciones al conflicto de propiedad y vivienda en Sabana 1, considerando aspectos como servicios públicos, condiciones de habitabilidad y desarrollo urbanístico, para buscar alternativas que dignifiquen a las familias afectadas.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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