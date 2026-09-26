Por: Portal Bogotá

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Este domingo 27 de septiembre de 2026, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) compartió el pronóstico del clima para Bogotá, de acuerdo con el reporte publicado en los canales oficiales. La información resulta clave para quienes planean salir de casa, ya que permite anticipar las condiciones meteorológicas y organizar las actividades evitando contratiempos.

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Según el informe del IDIGER, durante la madrugada se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado, predominando el tiempo seco. La temperatura mínima para esas horas será de 9 grados. Este clima fresco y sin lluvias continuaría en la mañana del domingo, con persistencia de nubosidad parcial y condiciones secas, lo que favorece tanto actividades al aire libre como traslados en la ciudad. Estos datos fueron corroborados a través del Sistema Alerta Bogotá (SAB), el cual permite consultar en tiempo real el estado del clima en el distrito y recibir alertas tempranas.

El IDIGER invita a la ciudadanía a aprovechar las herramientas digitales, como el portal Mapas Bogotá, para verificar si hay lluvias en zonas específicas. Para ello, recomienda ingresar a mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapa, buscar la opción "Otros mapas" y elegir "Lluvias", donde se puede digitar la dirección deseada y el sistema muestra la ubicación consultada con información sobre precipitaciones. Este recurso, accesible desde dispositivos móviles y computadores, ayuda a prevenir inconvenientes, en especial para quienes necesitan desplazarse o planear actividades en espacios abiertos.

También se recuerda que, además del pronóstico del clima, los ciudadanos pueden consultar el sistema SAB para información completa sobre el estado meteorológico del día. Así, herramientas como el SAB y Mapas Bogotá resultan esenciales para protegerse ante cambios imprevistos en el clima y tomar decisiones informadas en la rutina diaria.

Para quienes buscan más datos relevantes de este domingo, se resalta la importancia de revisar puntos de vacunación habilitados en la ciudad y los barrios de Bogotá y Soacha que podrían presentar cortes de luz, información también disponible en los canales oficiales del Distrito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias para una dirección específica en Bogotá?

Consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá es sencillo a través del portal Mapas Bogotá. Solo es necesario ingresar al sitio web, buscar en "Tipos de mapa" la opción "Lluvias", y digitar la dirección de interés. El sistema mostrará inmediatamente el estado actual de precipitaciones en ese punto, permitiendo a los usuarios organizar mejor sus traslados o actividades.

¿Qué es el Sistema Alerta Bogotá (SAB) y para qué sirve?

El Sistema Alerta Bogotá (SAB) es una plataforma digital que brinda información actualizada sobre el estado del clima en el distrito capital. Según el reporte del IDIGER, el SAB permite a la ciudadanía consultar pronósticos, recibir alertas tempranas y estar preparados ante eventos climáticos, lo que facilita tomar precauciones y reducir riesgos en la vida diaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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