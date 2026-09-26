Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá invita a la ciudadanía a participar en la jornada de vacunación que tendrá lugar este domingo 27 de septiembre de 2026. Para el proceso, es necesario acercarse a cualquiera de los puntos habilitados de la ciudad con su documento de identidad. Esta iniciativa busca impulsar el acceso a las vacunas y promover el cuidado colectivo de la salud en la capital.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, el objetivo principal de la jornada es prevenir enfermedades como la poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B, entre otras. También estará disponible la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), dirigida a niñas y niños desde los 9 hasta los 17 años. Se trata de un esfuerzo enfocado en fortalecer los esquemas de inmunización y asegurar que la población más vulnerable esté protegida ante estos riesgos.

Los puntos de vacunación funcionarán desde las 8:00 de la mañana y estarán distribuidos de manera estratégica en centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros espacios de alta concurrencia, de acuerdo con información publicada en el portal de Bogotá. Además, existen más de 200 puntos fijos ubicados en centros de salud y en las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), garantizando así el acceso permanente a estos servicios durante toda la jornada y en fechas posteriores.

Es importante resaltar que, para la vacunación contra la fiebre amarilla, especialmente en el caso de mujeres gestantes y personas mayores de 60 años, la aplicación se hace exclusivamente en puntos autorizados donde se realiza una valoración médica previa y se brinda acompañamiento profesional. La Secretaría recomienda consultar el listado de estos sitios, disponible por medio de un enlace oficial, para evitar complicaciones o contratiempos en el proceso.

Si usted desea ubicar el punto de vacunación más cercano, puede hacerlo utilizando la herramienta Mapas Bogotá, siguiendo una serie de pasos sencillos como activar el buscador, escribir la palabra ‘vacunación’ y seleccionar la opción correspondiente para identificar las instituciones prestadoras con servicio habilitado.

¿Dónde están los puntos de vacunación habilitados en Bogotá este domingo 27 de septiembre de 2026?

La ubicación exacta de los puntos de vacunación habilitados para este domingo puede consultarse a través de un enlace oficial proporcionado por la Secretaría Distrital de Salud. Están estratégicamente localizados en diferentes áreas, incluyendo centros comerciales, parques y colegios, para facilitar el acceso de los ciudadanos interesados en iniciar o completar su esquema.

¿Qué vacunas están disponibles durante la jornada de vacunación en Bogotá?

Durante la jornada, la Secretaría Distrital de Salud ofrece inmunización contra enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B. También se encuentra habilitada la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) para niños y niñas entre 9 y 17 años. La vacunación contra la fiebre amarilla está destinada a gestantes y adultos mayores, en puntos autorizados con valoración médica previa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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