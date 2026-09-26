Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El bienestar de las personas mayores en Bogotá ha adquirido una renovada importancia gracias a iniciativas impulsadas por entidades distritales que buscan su integración con las tecnologías emergentes. De acuerdo con la información ofrecida por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), a través de su Subdirección para la Vejez y en colaboración con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se están acercando herramientas de inteligencia artificial (IA) a personas mayores en el Centro Día Casa de la Sabiduría El Bosque, ubicado en Engativá.

Sigue a PULZO en Discover

Esta alianza permite que aproximadamente 20 adultos mayores, que asisten regularmente a este centro, exploren el potencial de la IA para fortalecer sus habilidades digitales, resolver problemas cotidianos y desarrollar nuevas iniciativas personales y colectivas. César Augusto Chacón Gómez, instructor del SENA a cargo del proceso de formación, acompaña a los participantes durante jornadas de tres horas diarias, guiándolos en el aprendizaje de estas herramientas tecnológicas. El instructor recalca que la inteligencia artificial es "una herramienta para facilitarle la vida a todas las personas" y destaca que, especialmente para los adultos mayores, representa un proceso formativo que demuestra que nunca es tarde para aprender y adaptarse a los cambios tecnológicos.

La participación de los adultos mayores en este programa no solo ha fortalecido sus conocimientos digitales, sino que también les ha permitido ampliar sus horizontes en el desarrollo de proyectos de emprendimiento y en la gestión de sus propios negocios. Ana Bela Rodríguez Velázquez, pedagoga y participante activa de este proceso, indica que mediante la inteligencia artificial puede hacer investigaciones específicas para sus proyectos, conocer sobre clientes y proveedores, analizar tendencias y aprovechar las redes sociales para compartir imágenes y videos cortos. Subraya además cómo la IA puede facilitar la consulta de tendencias de productos en distintos rangos de tiempo, contribuyendo a la toma de decisiones.

Otra beneficiaria, Doli Estela Moreno, resalta que este aprendizaje les permite "ahorrar tiempo y dinero, desarrollar proyectos, ser claros y concisos", lo que se traduce en nuevas oportunidades personales y sociales. Doli enfatiza el valor de construir una comunidad activa, útil y sabia en lo que define como "los años dorados", invitando a otras personas a sumarse a estos espacios transformadores, donde crecer y ser felices es posible en sociedad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ayuda la inteligencia artificial a las personas mayores en Bogotá?

La inteligencia artificial contribuye significativamente a que las personas mayores en Bogotá desarrollen habilidades digitales, optimicen su tiempo, descubran nuevas oportunidades y puedan emprender o manejar sus proyectos con mayor facilidad, según señala la Secretaría Distrital de Integración Social y testimonios de participantes como Ana Bela Rodríguez Velázquez y Doli Estela Moreno.

¿Qué servicios ofrece la Secretaría Distrital de Integración Social para adultos mayores?

La Secretaría Distrital de Integración Social, a través de espacios como el Centro Día Casa de la Sabiduría El Bosque y alianzas con el SENA, ofrece formación en herramientas tecnológicas, acompañamiento para emprendimientos y actividades que buscan mejorar la calidad de vida e integración social de las personas mayores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z