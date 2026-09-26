Por: El Espectador

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Un nuevo caso de robo mediante aplicación de citas en Bogotá dejó a un joven con pérdidas superiores a $20 millones y varias dudas sobre la modalidad utilizada. Según el testimonio conocido por Noticias RCN, la víctima se citó con un hombre al que contactó a través de una plataforma no identificada. El encuentro tuvo lugar en la conocida Zona T, en la localidad de Chapinero. Tras consumir dos cócteles, el joven perdió la memoria y posteriormente despertó en un centro médico en el sur de la ciudad, desconociendo lo que había ocurrido tras su cita.

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Durante el período de inconsciencia, se realizaron numerosos movimientos financieros desde las cuentas del afectado. De acuerdo con los registros, hubo retiros en cajeros automáticos, compras, transferencias y otras operaciones digitales. Además, el acompañante tomó sus documentos personales, como señala el relato divulgado por Noticias RCN. Una cámara de seguridad documentó el momento en el cual el acompañante sacó un objeto de su bolsillo y lo puso en la bebida de la víctima mientras este se encontraba en el baño. A pesar de esta grabación, hasta ahora no se ha revelado un examen toxicológico que confirme cuál fue la sustancia empleada, ni si se trató de escopolamina.

La información disponible no revela el nombre del bar específico, del hombre involucrado o la aplicación utilizada para el contacto. Tampoco se ha comunicado si el establecimiento detectó el incidente durante el encuentro o si alguna intervención fue posible antes de que abandonaran el sitio. Tras el robo, la víctima formalizó la denuncia y solicitó a las entidades bancarias que revisaran las transacciones, aunque hasta el momento no se ha informado sobre detenciones, identificación del sospechoso o recuperación del dinero.

Lo ocurrido se suma a otros casos denunciados en la capital. En julio de 2025, la Fiscalía documentó robos por parte de una mujer que utilizaba perfiles falsos en aplicaciones de citas para contactar hombres, logrando sumas que superaron los $400 millones. Meses después, las autoridades desarticularon la banda llamada La 57, que también usaba aplicaciones para captar víctimas, mezclar medicamentos en las bebidas y acceder a cuentas bancarias, obteniendo ganancias ilícitas superiores a $50 millones mensuales, según investigaciones oficiales.

La Policía Nacional advierte sobre el uso de perfiles falsos y recomienda precauciones como reunirse en sitios públicos, no aceptar bebidas de desconocidos, informar a familiares sobre los encuentros y activar notificaciones en las aplicaciones bancarias, entre otras medidas preventivas.

¿Cuáles son las recomendaciones de la Policía para evitar robos mediante aplicaciones de citas en Bogotá?

La Policía Nacional aconseja encontrarse en lugares públicos y concurridos, verificar la identidad del interlocutor, no descuidar bebidas ni alimentos, avisar a familiares, reportar perfiles sospechosos dentro de la plataforma y acudir a la Línea 123 o a la autoridad más cercana ante cualquier situación de riesgo. Estas medidas buscan reducir la vulnerabilidad ante esta modalidad delictiva, señalada en varios reportes recientes.

¿Cómo operan las bandas que cometen robos utilizando aplicaciones de citas?

Según investigaciones conocidas, las bandas buscan a sus víctimas en aplicaciones de citas, pactan encuentros presenciales y usan sustancias para dormirlas o reducir su conciencia. Luego, acceden a pertenencias y cuentas bancarias, realizando retiros, compras o transferencias. Este patrón ha sido denunciado en diversas oportunidades tanto en Bogotá como en otras ciudades del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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