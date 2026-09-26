Por: Portal Bogotá

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En un nuevo operativo que refleja el compromiso de las autoridades con la seguridad de la ciudadanía, la Policía Nacional logró la captura de dos hombres implicados en los delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego en la localidad de Puente Aranda, Bogotá. Según información oficial de la Policía Nacional difundida en sus canales y citada también por la Alcaldía de Bogotá, los hechos ocurrieron en horas de la noche, cuando una patrulla de vigilancia recibió una alerta de la central de radio sobre el robo de una camioneta mediante intimidación en el barrio Bochica Central.

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La rápida reacción llevó a la activación del llamado ‘Plan Candado’, un despliegue policial enfocado en cerrar las posibles vías de escape. Esta estrategia permitió localizar el vehículo y realizar un seguimiento constante por la calle 3. Ante la orden de alto, el conductor involucrado decidió evadirla e ingresó al barrio Veraguas, lo que desencadenó un operativo coordinado que culminó cuando los sospechosos descendieron de la camioneta y, tras intentar huir hacia el canal de aguas Comuneros, fueron detenidos gracias a la intervención eficaz de los uniformados. En el procedimiento se incautaron dos armas de fuego presuntamente utilizadas para el atraco.

De acuerdo con los datos suministrados por la Policía Metropolitana de Bogotá, el robo se produjo cuando los presuntos delincuentes ingresaron a un local de comidas y, amenazando con armas de fuego, despojaron al propietario de su vehículo. Una de las personas capturadas ya tenía antecedentes judiciales por receptación, lo que refuerza la importancia de intervenciones policiales oportunas en la ciudad.

Todos los elementos incautados y los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad responsable de liderar los procesos judiciales a partir de casos de este tipo. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad en Bogotá y recordó a la ciudadanía la importancia de denunciar hechos delictivos a través de la Línea de Emergencias 123, considerada una herramienta fundamental contra el crimen, ya que el reporte oportuno facilita las investigaciones y sanciones correspondientes.

¿Qué es el ‘Plan Candado’ y cómo funciona en Bogotá?

El ‘Plan Candado’ es una estrategia implementada por la Policía Nacional que consiste en cerrar rutas de escape en sectores urbanos tras la comisión de un delito. En este caso, la rápida activación del plan facilitó el seguimiento y posterior captura de los presuntos delincuentes, demostrando su eficacia en la recuperación de bienes y detención de involucrados.

¿Cómo puede denunciar un hecho delictivo en Bogotá?

En Bogotá, la ciudadanía puede denunciar cualquier acto contrario a la convivencia o delitos utilizando la Línea de Emergencias 123. Esta plataforma permite a los habitantes reportar situaciones sospechosas o en curso, lo que ayuda a la pronta reacción de las autoridades y hace posible que los responsables sean judicializados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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