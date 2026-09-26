Por: Portal Bogotá

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Durante la tarde del sábado 26 de septiembre de 2026 se presentó una situación de emergencia en los Cerros Orientales de Bogotá. De acuerdo con información de la Línea de Emergencias 123 y reportes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, se detectó una columna de humo en el sector de Las Moyas, específicamente sobre la calle 90 en la localidad de Chapinero. Ante la alerta, las autoridades activaron un protocolo de respuesta inmediata, desplegando unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá provenientes de las estaciones Chapinero, Ferias y Caobos.

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El dispositivo dispuesto para atender esta emergencia está conformado por 20 bomberos y seis vehículos, entre los cuales se encuentran una máquina extintora, un carrotanque y cuatro camionetas, elementos esenciales para trabajar en terrenos complejos y de difícil acceso como los Cerros Orientales. Según el reporte oficial, los equipos de emergencia se encontraban a unos 20 minutos a pie del punto central de la emergencia. La ubicación exacta y las condiciones del terreno han supuesto desafíos para el acceso, por lo que, citando al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, se ha hecho uso del Equipo Especializado de Aeronaves No Tripuladas. Estas herramientas tecnológicas han permitido realizar sobrevuelos para identificar rutas de ingreso adecuadas y facilitar el avance seguro del personal hasta el área afectada.

En el contexto de la temporada seca y el fenómeno climático conocido como El Niño —que incrementa las temperaturas y la sequedad ambiental—, los Cerros Orientales se encuentran en una situación especialmente vulnerable. La Secretaría Distrital de Ambiente ha reiterado la importancia de evitar acciones que puedan provocar incendios, como arrojar colillas encendidas, fósforos, realizar fogatas o prender asados en zonas verdes. Según la administración distrital, cualquiera de estos factores podría detonar un incendio forestal de consecuencias graves, exacerbadas por la escasez de lluvias, los fuertes vientos y la vegetación seca, que facilitan la propagación del fuego y amenazan tanto la biodiversidad como la calidad del aire en Bogotá.

La invitación de las autoridades es clara: cualquier ciudadano que observe humo o indicios de incendio en zonas verdes debe reportarlo de inmediato a la Línea de Emergencias 123. Así, se refuerza el compromiso de la comunidad y las instituciones en la protección de los Cerros Orientales y la prevención de emergencias ambientales.

¿Qué acciones se están tomando para atender incendios en los Cerros Orientales de Bogotá?

Las autoridades, encabezadas por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, han desplegado personal y equipos especializados, incluyendo 20 bomberos y seis vehículos, además de tecnología como aeronaves no tripuladas, para identificar rutas de acceso y atender la emergencia de manera oportuna. Estas medidas buscan mitigar los daños y controlar la propagación de los incendios en las zonas de difícil acceso.

¿Cómo puede prevenir la ciudadanía los incendios forestales en Bogotá?

La ciudadanía puede contribuir evitando arrojar colillas encendidas, fósforos u otros elementos combustibles en zonas verdes o de montaña. Además, es fundamental no encender fogatas ni realizar asados en áreas vulnerables y reportar cualquier señal de humo o fuego a la Línea de Emergencias 123, de acuerdo con recomendaciones de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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