En medio de casos delicados en la justicia colombiana, un altercado violento dentro del sistema Transmilenio derivó en la detención de dos ciudadanas acusadas de atacar físicamente a una vigilante de la estación.

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Los hechos sucedieron en el punto de parada Avenida Chile, ubicado en la localidad de Barrios Unidos, donde agentes del Grupo de Transporte Masivo intervinieron de emergencia.

Los oficiales acudieron rápidamente al lugar al escuchar los gritos de ayuda durante la alteración de la convivencia ciudadana.

Al arribar al sitio, los uniformados sorprendieron a las involucradas mientras atacaban a la trabajadora del servicio de seguridad privada.

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Lo insólito, además de ese acto de agresión al mencionado trabajador, fue que una de las capturadas sorprendió con una actitud de burla durante el proceso policial con un gesto frente a las cámaras, que quedó registrado en video. De hecho, esa entidad remarcó que esa actitud estuvo “lejos del arrepentimiento”.

¡La intolerancia terminó en captura! Dos mujeres fueron capturadas tras agredir a una guarda de seguridad de @TransMilenio, en la estación Av. Chile. Una de ellas, lejos de mostrar arrepentimiento, tomó con burla el procedimiento policial tras la agresión. pic.twitter.com/O3stCBC7uu — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 27, 2026

El altercado comenzó cuando la empleada enfrentó a las usuarias para evitar el no pago de la tarifa correspondiente del transporte.

La pronta respuesta policial permitió neutralizar el enfrentamiento y aprehender en flagrancia a las implicadas por el probable delito de lesiones personales.

Luego de materializar el arresto, las autoridades comunicaron los derechos legales a las detenidas y las remitieron ante la Fiscalía General de la Nación, momento en el que se presentó la burla frente a la Policía.

Los organismos judiciales asumirán el caso para definir el estatus legal de ambas mujeres y juzgar las responsabilidades individuales derivadas de la agresión.

Asimismo, la Policía Nacional reportó que registra 1.498 capturas en flagrancia durante el presente año por diversas conductas punibles cometidas en la infraestructura del transporte capitalino.

Aunque el gesto parezca anécdota, puede jugarle en contra a la mujer.

¿Cuál es el delito por burlas durante procesos policiales?

Las burlas durante procesos policiales pueden constituir el delito de desacato según el Código Penal colombiano. Este tipo penal sanciona a quien irrespete o desobedezca a un funcionario público en ejercicio de sus funciones.

La conducta típica incluye burlas, ultrajes o menosprecio hacia autoridades policiales durante actuaciones oficiales. El artículo 410 del Código Penal establece penas de prisión entre cuatro y 60 meses.

La Fiscalía General de la Nación investiga estos casos como delitos contra la administración pública. Los agentes de policía actúan como funcionarios públicos en ejercicio de funciones estatales permanentes.

El Código Nacional de Policía y Convivencia establece deberes de respeto hacia la autoridad. Las actuaciones policiales requieren colaboración ciudadana sin obstaculización mediante conductas irrespetuosas o burlonas.

La Procuraduría General de la Nación enfatiza que las burlas pueden escalar situaciones de riesgo. Los ciudadanos mantienen derecho a disentir sin incurrir en conductas delictivas sancionables penalmente.

La Corte Constitucional reconoce límites al ejercicio de la libertad de expresión frente a autoridades. Las manifestaciones no pueden vulnerar el honor o la dignidad de funcionarios en ejercicio.

El Ministerio de Defensa Nacional instruye sobre protocolos para manejar situaciones de irrespeto ciudadano. Los uniformados deben actuar con mesura y proporcionalidad ante conductas provocadoras o burlonas.

La Policía Nacional de Colombia mantiene canales para denunciar agresiones contra sus integrantes. Las burlas sistemáticas pueden configurar acoso cuando afectan gravemente la dignidad del funcionario.

Las universidades colombianas enseñan que el desacato protege la función pública, no la persona. El bien jurídico tutelado es el correcto funcionamiento de las instituciones estatales democráticas.

Los abogados penalistas recomiendan mantener respeto durante procesos policiales para evitar complicaciones jurídicas. Los ciudadanos pueden ejercer derechos sin incurrir en conductas tipificadas como delitos penales.

La Defensoría del Pueblo orienta sobre mecanismos para reportar abusos policiales legítimamente. Las quejas deben canalizarse por vías institucionales sin confrontación directa durante las actuaciones.

El sistema penal acusatorio colombiano garantiza debido proceso para investigados por desacato policial. Las defensas técnicas pueden cuestionar la tipicidad cuando las expresiones no alcanzan gravedad delictiva.

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