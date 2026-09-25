Por: Portal Bogotá

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Los usuarios del sistema de transporte TransMilenio en Bogotá deben estar atentos a una modificación temporal en la Estación Calle 100 - Marketmedios. Según informó TransMilenio, la razón de este ajuste se debe a labores de mantenimiento que se llevarán a cabo en el puente peatonal del costado norte. Esta intervención empezará a regir desde el 21 de septiembre, en un horario nocturno comprendido entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., de acuerdo con la comunicación oficial publicada el 20 de septiembre de 2026 en la red social X (antes Twitter) por TransMilenio.

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Durante este periodo, quienes transitan habitualmente por la estación deberán modificar su ruta, ya que solo estará habilitado el ingreso y salida por el acceso del costado sur. Las directrices dadas por TransMilenio recalcan que, pese al cierre del puente peatonal del costado norte, los servicios habituales continuarán operando con normalidad. Esto significa que los buses no modificarán ni sus recorridos ni sus horarios para los pasajeros, solo cambiará la disposición de los accesos en el horario mencionado.

La empresa recomienda a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con la debida anticipación y verificar el estado del servicio antes de salir, sobre todo quienes dependen del acceso actualmente intervenido. En este sentido, TransMilenio invita a consultar información actualizada y programar los viajes por medio de la aplicación oficial TransMiApp. Así mismo, se sugiere visitar el sitio web oficial de TransMilenio, donde se puede encontrar el detalle de los cambios operativos, actualizaciones y cualquier novedad relevante.

Esta medida forma parte de los protocolos habituales de mantenimiento de la infraestructura del sistema, pensados para garantizar la seguridad y el adecuado funcionamiento de los espacios públicos de la ciudad. Acciones como estas ya han sido reportadas en el pasado, en el marco de estrategias de renovación y mejora del servicio en Bogotá, como lo destacó el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Estas intervenciones buscan impactar de manera positiva la experiencia de los usuarios y contribuir a una movilidad más segura y eficiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el horario de cierre del puente peatonal en la Estación Calle 100 de TransMilenio?

El cierre del puente peatonal del costado norte en la Estación Calle 100 - Marketmedios de TransMilenio se realizará cada noche desde el 21 de septiembre, en el horario comprendido entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., de acuerdo con la información oficial publicada por TransMilenio.

¿Por dónde pueden ingresar y salir los usuarios durante el cierre del acceso principal en la Calle 100?

Mientras se llevan a cabo los trabajos de mantenimiento, las personas que utilizan la estación deberán ingresar y salir únicamente por el acceso del costado sur, según informó TransMilenio. El servicio de buses funcionará de manera habitual y no se alterarán los recorridos ni los horarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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