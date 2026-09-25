Por: El Espectador

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Un grave caso de violencia de género sacude nuevamente a Bogotá, después de que la Policía capturara a un hombre acusado de mantener retenida a su pareja durante nueve días en el barrio La Igualdad, en Kennedy. De acuerdo con la información oficial, la mujer relató a las autoridades que fue privada de su libertad dentro de una vivienda, donde sufrió agresiones físicas, sexuales y psicológicas, además del suministro forzado de gotas de medicamentos psiquiátricos para disminuir su resistencia.

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La investigación se abrió el 6 de septiembre, luego de que la víctima fuera atendida en un hospital del sur de la ciudad. Allí, confesó lo vivido durante su retención y detalló los maltratos a los que fue sometida. Según la víctima, el presunto agresor la incomunicó y cometió actos que constituirían tortura y abuso sexual.

El procedimiento judicial para la captura del señalado ocurrió el 17 de septiembre. En la diligencia participaron miembros de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), quienes allanaron la vivienda y recogieron elementos probatorios. La Policía indicó que se incautaron pruebas relevantes para continuar el esclarecimiento de los hechos, aunque no reveló su naturaleza.

Tras el arresto, un juez de control de garantías legalizó la captura y la Fiscalía imputó al sospechoso los delitos de secuestro simple, acceso carnal violento, lesiones personales agravadas y tortura. No obstante, las autoridades no especificaron si el acusado aceptó los cargos o cuál fue la medida tomada por el juez. Hasta que no haya una sentencia en firme, el hombre mantiene su presunción de inocencia.

El proceso judicial ahora tendrá que reconstruir con precisión los nueve días de cautiverio, identificar las sustancias suministradas a la mujer y establecer si existió complicidad de terceros. El caso pone en evidencia una realidad alarmante: miles de mujeres en Bogotá siguen buscando apoyo institucional para enfrentar ataques y amenazas. De acuerdo con la Secretaría Distrital de la Mujer, durante el primer semestre de 2026 se realizaron más de 210.000 atenciones y un 64 % involucró hechos violentos. El Sistema Articulado de Alertas Tempranas atendió, en el mismo periodo, a casi 2.000 mujeres en riesgo de feminicidio, según datos oficiales. La Fiscalía también reportó 11 feminicidios en ese lapso, superando la cifra del semestre anterior.

Las víctimas, así como quienes sean testigos de cualquier situación de peligro, cuentan con rutas institucionales como la Línea Púrpura Distrital (01 8000 112 137), WhatsApp 300 755 1846 y la Línea 123 ante emergencias.

¿Cuáles son los delitos que enfrenta el hombre capturado en Kennedy por retener a su pareja?

Según la Fiscalía, el hombre capturado enfrenta cargos por secuestro simple, acceso carnal violento, lesiones personales agravadas y tortura. Estas figuras penales responden a la gravedad de los hechos denunciados, que incluyeron retención ilegal, agresiones físicas y sexuales, además de actos que vulneran derechos fundamentales de la víctima, de acuerdo con la información oficial de las autoridades.

¿Qué servicios ofrece la Línea Púrpura Distrital a mujeres víctimas de violencia en Bogotá?

La Línea Púrpura Distrital, disponible en Bogotá, brinda orientación y apoyo psicológico, jurídico y social a mujeres que sufren violencia. Está habilitada tanto por llamada telefónica (01 8000 112 137) como por WhatsApp (300 755 1846) y constituye un canal confidencial y especializado para activar las rutas de protección e intervención de acuerdo con cada caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.