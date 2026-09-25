Por: Portal Bogotá

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La educación como eje central es uno de los compromisos más destacados para la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Educación del Distrito (SED), que anunció el inicio del desembolso correspondiente al tercer ciclo en 2026 del Subsidio de Transporte Escolar. Este apoyo está dirigido a 21.113 estudiantes matriculados en instituciones educativas oficiales en la ciudad, según la información proporcionada por la SED. El subsidio forma parte de las estrategias institucionales para garantizar la asistencia y permanencia de niñas, niños y jóvenes en el sistema educativo público.

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De acuerdo con la SED, este ciclo de desembolsos representa una inversión de 6.689 millones de pesos del presupuesto distrital. El beneficio refleja el énfasis del Distrito en reducir las barreras económicas que dificultan que los estudiantes puedan asistir a sus clases; en este caso, el subsidio se enfoca en cubrir los costos de transporte escolar. La distribución exacta de los recursos, así como el número de beneficiarios por modalidad, se publica en los canales oficiales de la Secretaría.

El proceso para recibir el subsidio está diseñado para ser eficiente y seguro. En la modalidad DaviPlata, los padres de familia o acudientes registrados reciben un mensaje de texto en el número de celular que fue consignado en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) notificando cuando el dinero esté disponible. El saldo puede consultarse y retirarse sin costo a través de la aplicación, el sitio web de DaviPlata o en los cajeros y puntos autorizados.

La segunda modalidad es a través de la tarjeta TuLlave para el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Quienes reciben el subsidio por este medio deben acercarse con su tarjeta personalizada a cualquier punto autorizado del SITP, ingresar la tarjeta en el dispositivo, seleccionar la opción de transacciones virtuales y activarlo bajo el convenio SED. La verificación del saldo debe hacerse antes de realizar cualquier viaje.

Para que estos procesos se realicen sin inconvenientes, la SED subraya la importancia de mantener actualizada la información en SIMAT. En el caso de cambios de número celular, documento o dirección, los acudientes deben reportarlos en la secretaría académica del colegio oficial respectivo. Aunque la falta de actualización no implica perder el beneficio, sí puede retrasar el pago o la activación del subsidio. Ante cualquier inquietud, la invitación es consultar únicamente los canales oficiales de la Secretaría de Educación del Distrito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se puede consultar el Subsidio de Transporte Escolar en Bogotá?

La consulta sobre el Subsidio de Transporte Escolar se realiza a través de los canales digitales y oficiales de la Secretaría de Educación del Distrito, combinando notificaciones por mensaje de texto y plataformas como DaviPlata o el sistema TuLlave del SITP. Es esencial que la información registrada en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) esté actualizada para recibir notificaciones y acceder eficazmente al beneficio.

¿Qué datos deben estar actualizados en el SIMAT para recibir el Subsidio de Transporte Escolar?

Para acceder sin demoras al subsidio, los acudientes deben asegurarse de que en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) estén actualizados el número de teléfono celular activo si la modalidad es DaviPlata y el tipo y número de documento de identidad vigente del estudiante beneficiario para la modalidad TuLlave. Cualquier cambio relevante debe reportarse en la secretaría académica del colegio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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