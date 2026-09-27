La Fiscalía adelanta una investigación contra Stiven Tangarife Caicedo, conocido en redes sociales como ‘Mr. Stiven’ o ‘MrStivenTC’, por una denuncia relacionada con un presunto abuso sexual contra una menor de edad.

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De acuerdo con información conocida por La FM, la denuncia fue presentada por el abogado Víctor Mosquera, en representación de la madre de la menor, y el caso quedó en manos de una fiscalía especializada de Medellín.

La investigación busca establecer si se presentó el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, contemplado en el artículo 208 del Código Penal. Por tratarse de una menor de edad, su identidad y cualquier información que permita identificarla deben permanecer bajo reserva.

La denuncia sostiene que, tras la publicación, la menor recibió un comentario de Stiven Tangarife, quien supuestamente le escribió que era “muy bonita”. A partir de esos hechos, la familia decidió acudir a las autoridades y poner el caso en conocimiento de la Fiscalía.

La existencia de una denuncia y de una investigación no significa que Mr. Stiven haya sido declarado responsable. El proceso deberá avanzar para determinar qué ocurrió y establecer las eventuales responsabilidades penales, si las hubiera.

Investigación sale a la luz en medio de pelea con Kris R

El caso tomó relevancia pública en los últimos días porque coincide con una fuerte disputa entre Mr. Stiven y el cantante Kris R.

El enfrentamiento comenzó después de una canción de Fanta Rosario en la que participó Kris R y que contenía una referencia a Mr. Stiven y su pareja, María Julissa. El streamer respondió involucrando a Karina García, pareja de Kris R, y puso en duda la paternidad del bebé que ella espera.

Kris R reaccionó y, además de responder a esos señalamientos, afirmó que Mr. Stiven tenía una investigación relacionada con una menor de 13 años. El cantante sostuvo que el supuesto caso continuaba abierto y que existían pruebas, aunque no presentó públicamente documentos que respaldaran esas afirmaciones.

Mr. Stiven negó entonces tener problemas legales y se burló de la acusación en X. “Ahora resulta que tengo una investigación jajajaj y yo viajando por todo el mundo sin problemas”, escribió, antes de llamar a Kris R “cabeza de tractomula”.

Ahora resulta que tengo una investigación jajajaj y yo viajando por todo el mundo sin problemas 🤣🤣🤣 que risa mapamundi, no sabe que mas decir. Lo que yo conté si es real y la gente me cree sin necesidad de decir quién me contó (si me dan luz verde digo quien fue) porque usted… — STIVEN TC (@MrStivenTc1616) September 26, 2026

Sin embargo, la información publicada por La FM sobre la denuncia ante la Fiscalía introduce un elemento distinto al cruce de declaraciones en redes: existe, según ese medio, una denuncia formal que está siendo investigada por una fiscalía especializada de Medellín.

Por ahora, el proceso deberá avanzar bajo reserva para determinar qué ocurrió y si existen elementos que permitan establecer responsabilidades.

En la noche de este sábado, el ‘streamer’ habló sobre este tema:

Mr Stiven básicamente desmonto la película de documentos que ya andaban difundiendo afirmando que el si estaba siendo procesado por violacion, demostró que el dia del supuesto encuentro el se encontraba en USA, Dios mio kris r sigue quedando 🤡 pic.twitter.com/qHljyMDPUf — Margaux👠🖤 (@MargauxDulc) September 27, 2026

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