Por: Portal Bogotá

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Rock al Parque cumple 30 años como uno de los festivales culturales más emblemáticos de Bogotá, y para conmemorar esta fecha, la historiadora, gestora cultural, música y escritora Tatiana Duplat presenta el libro "Bogotá y las voces de la trasescena". Esta publicación, disponible en varias librerías de ciudades como Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín y en plataformas digitales como Librería Siglo, Mercado Libre y Buscalibre, ofrece una mirada a las tres décadas del festival desde una perspectiva distinta: la de quienes trabajan detrás de los escenarios. Así lo confirma la información difundida por www.bogota.gov.co.

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Duplat destaca la importancia del trabajo silencioso de técnicos, productores, gestores públicos, administrativos y funcionarios, quienes, lejos del foco mediático, han construido junto a artistas y ciudadanos la historia de Rock al Parque. Tal como señala el sitio oficial de la Alcaldía de Bogotá, la autora quiso evitar centrar el relato únicamente en los artistas, y apuesta por un testimonio coral que narra los procesos, dificultades y transformaciones vividas a lo largo de la existencia del festival. Su mayor reto, indica, fue asumir la responsabilidad de narrar una historia colectiva, que pertenece a toda la ciudad y no solo a una persona.

El libro recupera episodios que muestran la evolución de la producción del festival. En los primeros años se enfrentaron retos administrativos, como el traslado de dinero en efectivo para pagos a artistas internacionales, así como limitaciones tecnológicas por la falta de infraestructura en comunicaciones. También se rescatan testimonios de músicos que pasaron de escenarios pequeños a presentarse ante grandes multitudes, incluso sin experiencia con los sistemas de sonido profesional (‘retornos’). Además, se registra el cambio en la participación de las mujeres, quienes han pasado de cuestionar su papel en el festival a apropiarse progresivamente del espacio, reflejando así un proceso de transformación social que trasciende lo musical.

La autora plantea que Rock al Parque se ha consolidado como un espacio de autorreconocimiento e integración para Bogotá. Duplat describe el festival como el “encuentro entre extraños”, en el que miles de personas con distintos orígenes coinciden durante tres días y encuentran en la música un lenguaje común. Así, la memoria de Rock al Parque no solo reside en los carteles y canciones, sino también en las decisiones, aprendizajes y relaciones humanas que han posibilitado su continuidad a lo largo de tres décadas. Esta publicación busca devolver esa memoria a quienes, desde diferentes roles, han construido este emblemático evento ciudadano.

¿Dónde se puede comprar el libro sobre los 30 años de Rock al Parque?

De acuerdo con la información principal, el libro "Bogotá y las voces de la trasescena", escrito por Tatiana Duplat, está disponible en librerías reconocidas de ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín. Además, se puede adquirir en plataformas digitales como Librería Siglo, Mercado Libre y Buscalibre.

¿Qué historias y experiencias recoge el libro ‘Bogotá y las voces de la trasescena’?

Este libro reúne testimonios de técnicos, productores, gestores públicos y músicos que, detrás de los escenarios, han hecho posible Rock al Parque. Se detallan dificultades tecnológicas, administrativas y sociales de los primeros años, así como cambios en la participación de mujeres y la transformación del festival como espacio de integración y autorreconocimiento para Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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