Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El relato inicia con un episodio cargado de dolor y autoconocimiento, desencadenado por una noticia recibida de parte de su padre. La protagonista revela, sin adornos, el impacto emocional de ese momento, relatando cómo se aisló durante varias horas en su habitación para evitar exponer una imagen vulnerable ante sus hermanos. En ese refugio privado, su proceso de duelo se transforma y encuentra refugio en la lectura, específicamente en una cita de una escritora brasileña que resalta la importancia del silencio y la introspección.

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A través de gestos como tomar el labial de su hermana Elizabeth para escribir en el espejo una poderosa frase, canaliza su frustración y se afirma a sí misma como alguien fortalecida en la soledad. El acto se convierte en un símbolo de rebeldía y ruptura con expectativas familiares, en especial porque hasta ese momento compartía detalles de su vida y de su apariencia para complacer a su padre. El texto resalta el simbolismo de las uñas largas y la elección de la pieza del caballo en ajedrez: mientras la reina recorre líneas establecidas, el caballo representa la creatividad y el riesgo, tomando caminos impensados y desafiando el orden.

La protagonista relata cómo Elizabeth, amante del orden, seguramente reaccionaría con molestia al ver el espejo rayado, enfatizando las diferencias en la forma de procesar el dolor en la familia. También se detalla un momento de transformación interna con la canción ‘Love is a Battlefield’, que la acompaña como himno de empoderamiento, mientras se prepara para salir, dejando atrás su pasado y las exigencias familiares.

Rememora sus años aprendiendo ajedrez con su padre, un hombre que fue carpintero y luego prosperó como ebanista. Los juegos de ajedrez entre ambos eran espacios de diálogo, confesiones y cercanía, marcados por el silencio y la complicidad. Así, el tablero se convierte en escenario donde ambos se sinceraban sobre sus inquietudes, desde el deseo de estudiar diseño de modas hasta el dolor de las traiciones sentimentales y, finalmente, la enfermedad de su padre.

El relato culmina en una escena en la que el padre, de forma inusitada, le permite elegir entre las piezas blancas y negras en una partida de ajedrez, un gesto simbólico que anticipa una conversación trascendental. Esta marca una inversión de roles y la conciencia de que, por primera vez, el núcleo del problema es ella.

¿Qué simboliza el caballo en ajedrez para la protagonista de la historia?

El caballo en ajedrez representa para la protagonista la capacidad de romper con el orden establecido y tomar riesgos. Mientras la reina se mueve siguiendo líneas y patrones, el caballo destaca por su salto imprevisible, lo que simboliza la libertad y el atrevimiento de actuar fuera de lo esperado, reflejando así el deseo de la protagonista de desafiar las expectativas familiares y crear su propio camino.

¿Por qué la protagonista se identifica con la frase "el amor es un campo de batalla"?

La frase "el amor es un campo de batalla" se convierte en un himno personal porque la protagonista experimenta situaciones donde el afecto implica lucha, resistencia y autonomía. A través de ese concepto, reconoce la importancia de mantener independencia y fortaleza en sus relaciones personales, encontrando empoderamiento en no depender completamente del otro y afirmando su identidad frente a los desafíos emocionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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