La despedida de soltera de Luisa Fernanda W comenzó en Cartagena rodeada de lujos, regalos y varias marcas que se han hecho presentes en la celebración, pero una decisión en la lista de invitadas ya desató comentarios en redes sociales.

Sigue a PULZO en Discover

La creadora de contenido llegó este viernes 25 de septiembre a la ciudad junto a varias de sus amigas para comenzar la cuenta regresiva hacia su matrimonio con Pipe Bueno, previsto para finales de octubre. La celebración se extenderá hasta el 29 de septiembre.

En medio de las primeras publicaciones del viaje, uno de los detalles que más llamó la atención fue la presencia de Ornella Sierra, quien terminó sumándose al grupo de invitadas a última hora.

La situación generó críticas porque algunos usuarios interpretaron que la exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ habría sido invitada de último momento y cuestionaron tanto la decisión de Luisa como el hecho de que Ornella aceptara.

Sin embargo, la propia Luisa Fernanda W explicó qué ocurrió. Según contó, inicialmente había pensado en invitar a Ornella, pero en ese momento la celebración ya estaba prácticamente organizada y decidió no hacerlo.

La situación cambió cuando dos de las mujeres que estaban contempladas para el viaje finalmente no pudieron asistir. Una de ellas fue María José Arroyo, mientras que Itza Primera también confirmó que no podría acompañarla.

“Tristemente me dice Itza que no va a ir y Dios mío, todo lo que había organizado para Itza se lo puedo ceder a Ornella”, explicó Luisa en un video en sus redes sociales, aunque ya no está.

Así, Ornella terminó incorporándose al viaje. La ‘influencer’ también tiene un vínculo con la familia de Pipe Bueno, pues anteriormente tuvo una relación con Miguel Bueno, hermano del cantante.

Luisa Fernanda W respondió a las críticas

La polémica aumentó después de que algunos seguidores interpretaran la invitación como un gesto incómodo hacia Ornella. Sin embargo, las dos creadoras han mostrado que están disfrutando juntas de la celebración.

Ornella, incluso, tomó el asunto con humor y aseguró que es una persona descomplicada. “Amigos, por favor, soy la amiga pato, que pa’ todo lado voy”, comentó al explicar que aceptó la invitación sin darle mayor trascendencia.

Luisa también salió en defensa de su amiga. En una publicación le escribió: “Amiga linda, hay gente muy envidiosa. ¡Tú brilla! Cada día estás más hermosa y ese vestido te queda maravilloso”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ornella Sierra (@ornellasierra)

Pero la respuesta más directa llegó después, cuando la futura esposa de Pipe Bueno habló nuevamente en sus historias de Instagram y aseguró que la situación había sido sacada de contexto.

“Imagínense que yo estoy impresionada cómo las personas sacan todo de contexto. […] Siempre a muchas personas les encanta armar guerras donde no las hay”, manifestó.

Luisa insistió en que todas las mujeres que la acompañan son importantes para ella y que no permitirá que una interpretación de lo ocurrido afecte la celebración. “Mi grupo de amigas son mujeres maravillosas, hermosas, soñadoras, que amo que cada una de ellas esté ahí”, agregó.

Mientras la discusión continúa en redes sociales, la despedida avanza en Cartagena con una agenda llena de sorpresas, regalos y detalles para la futura novia. La celebración también ha llamado la atención por la cantidad de marcas que han acompañado el viaje y los obsequios que Luisa y sus invitadas han mostrado en sus publicaciones.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.