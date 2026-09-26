Una dolorosa noticia enluta a Héctor Murillo, recordado por su participación en el ‘Desafío 2017’, y a su pareja, Juliana Mejía. La pareja perdió a su hijo Isaac Murillo Mejía cuando tenía seis meses de gestación y decidió compartir públicamente un mensaje para despedirse de él.

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Héctor y Juliana publicaron varias fotografías acompañadas de palabras dedicadas a su bebé. En ellas expresaron el profundo dolor que sienten por tener que despedirse de Isaac antes de conocerlo y destacaron el significado que tuvo su llegada para ambos.

“Hoy me toca despedirme de ti antes de tiempo, y no hay palabras que alcancen para explicar cuánto duele. Mi corazón estaba preparado para conocerte, para cuidarte y para verte crecer, pero la vida escribió una historia diferente para nosotros”, escribió.

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La publicación también incluyó un mensaje de Juliana en el que recordó que, aunque el tiempo junto a Isaac fue corto, su existencia dejó una huella permanente en su vida. “Quiero que sepas, donde quiera que estés, que fuiste y siempre serás mi hijo, tu existencia fue real, tu vida tuvo un significado. Tu paso por este mundo, aunque haya sido tan breve, dejó una huella eterna en mi corazón”, agregó Juliana.

Durante el embarazo la pareja había compartido con sus seguidores algunos momentos de esta etapa y la ilusión que representaba convertirse en padres. Tras conocerse la pérdida, seguidores y personas cercanas enviaron mensajes de solidaridad a la familia.

En medio de la despedida, Juliana también dedicó unas palabras directamente a su hijo. “Mi Isaac, perdóname si alguna vez sentí miedo, si alguna vez lloré, si alguna vez no supe qué hacer. Mamá te amó con todo lo que tenía y te seguirá amando todos los días de su vida”, agregó.

Cabe recordar que Héctor Murillo alcanzó reconocimiento entre los seguidores del entretenimiento deportivo por su participación en el ‘Desafío 2017’, donde se destacó por sus capacidades físicas y su perfil como deportista. Después del programa, continuó ligado al entrenamiento y a la creación de contenido en redes sociales.

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