La mujer, recordada por los televidentes tras ganar el reto de ‘Desafiante de la Semana’, logró salir ilesa del sismo, pero su vivienda en Armenia quedó destruida. El programa y sus seguidores se movilizan para ayudarla.

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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto dejó a miles de familias enfrentando pérdidas materiales y, en algunos casos, la muerte de sus seres queridos. Entre las personas afectadas está Rosa Muñoz, exparticipante del ‘Desafío XX’, quien perdió la vivienda en la que residía junto con sus hijos.

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Aunque Muñoz logró ponerse a salvo durante el movimiento telúrico, su casa no corrió con la misma suerte. La estructura, ubicada en Armenia, terminó colapsando debido a la fuerza del sismo.

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Ahora, la mujer busca reconstruir el hogar de su familia y ha recibido el respaldo de personas que conocieron su historia a través de la televisión.

De acuerdo con la información difundida a través de las redes sociales de Rosa Muñoz y del programa, se adelanta una recolección de fondos y ayudas para apoyarla en la recuperación de su vivienda.

La casa estaba construida principalmente con madera y guadua, materiales que no soportaron las condiciones provocadas por el terremoto y terminaron ocasionando el colapso de la estructura.

Por esta razón, Muñoz necesita principalmente materiales de construcción y recursos económicos que le permitan comenzar nuevamente el proceso de edificación de su hogar.

La situación representa un duro golpe para la exparticipante, especialmente porque vive con sus hijos y quedó en una condición de vulnerabilidad después de perder el lugar en el que residía.

La historia de Rosa Muñoz se hizo conocida en 2024, cuando tuvo la oportunidad de participar en una de las dinámicas especiales del ‘Desafío XX’, producción de Caracol Televisión. En esa temporada, el programa abrió la posibilidad para que personas del público ingresaran durante un día al ‘reality’ y pudieran enfrentarse a los participantes en las pruebas físicas.

Rosa fue una de las seleccionadas y llegó hasta la Casa Beta, donde tuvo que competir contra tres mujeres del Box Amarillo. Contra algunos pronósticos, logró imponerse en la prueba y se convirtió en una de las ‘Desafiantes de la Semana’, ganándose el reconocimiento de los espectadores.

Su historia personal también causó empatía entre quienes siguieron su participación en el programa.

Antes de llegar a la televisión, Rosa Muñoz había trabajado en diferentes oficios relacionados con la construcción y labores pesadas en fincas, actividades con las que buscaba sacar adelante a su familia.

Su vida también estuvo marcada por episodios de violencia. Después de su participación en el ‘Desafío XX’, la mujer contó en una entrevista con ‘La Red’, de Caracol Televisión, que había sido víctima de agresiones físicas y psicológicas por parte de su expareja y padre de uno de sus hijos.

Según relató en aquella oportunidad, los constantes celos de su entonces pareja derivaron en diferentes episodios de violencia. Ante esa situación, decidió alejarse y buscar refugio junto a su madre, dando un giro a su vida.

En aquella entrevista, Muñoz aprovechó para enviar un mensaje a las mujeres que pudieran estar atravesando situaciones similares y las invitó a no permanecer en relaciones marcadas por el maltrato.

“Que por nada del mundo se dejen maltratar por un hombre”, expresó en ese momento.

Años después de que su historia conmoviera a los televidentes, Rosa vuelve a necesitar de la solidaridad de los colombianos.

Esta vez, la emergencia no fue provocada por una situación personal, sino por un desastre natural que destruyó su vivienda y la dejó, junto con sus hijos, sin un hogar en condiciones adecuadas.

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Por ello, las redes sociales se convirtieron nuevamente en una herramienta para movilizar ayuda. El ‘Desafío XX’ y personas cercanas a Muñoz han compartido la campaña para que quienes quieran apoyarla puedan contribuir a la reconstrucción de su casa.

La historia de Rosa es una de las tantas que dejó el terremoto del 10 de agosto: familias que, además de enfrentar el impacto emocional de la emergencia, ahora deben comenzar de cero para recuperar sus viviendas y reconstruir su vida cotidiana.

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