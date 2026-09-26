Por: Portal Bogotá

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La ‘Operación Espacio Público’ liderada por la Administración distrital de Bogotá sigue firme en su propósito de devolver a la ciudadanía lugares que habían sido ocupados de forma irregular y afectados por acumulaciones de residuos. Esta intervención, parte de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, incluyó un extenso recorrido por la carrera 30, desde la calle 6 hasta la calle 92, uno de los principales ejes viales de la ciudad. En este trayecto, el equipo distrital intervino puntos críticos, desmontando 19 estructuras no convencionales, recolectando 31 metros cúbicos de residuos y logrando la recuperación de 615 metros cuadrados de espacio público, según información de la Administración distrital.

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De acuerdo con Danilson Guevara, asesor del Despacho de la Secretaría Distrital de Gobierno, la ‘Operación Espacio Público’ se caracteriza por ser un trabajo ininterrumpido, hecho en equipo, con el fin no solo de intervenir sino de mantener la presencia institucional y atender las situaciones que surgen en estos lugares. “No se trata solamente de intervenir un punto, sino de mantener la presencia institucional, atender las diferentes situaciones que encontramos y trabajar para que estos lugares puedan seguir siendo disfrutados por la ciudadanía”, expresó Guevara durante la jornada.

La intervención no se limitó a remover obstáculos físicos, sino que también contempló la atención social. Durante la jornada, 25 personas en condición de habitabilidad en calle accedieron a la oferta institucional del Distrito, demostrando el enfoque integral de la gestión. Estas acciones buscan no solo la recuperación física, sino también ofrecer alternativas y acompañamiento a las personas que permanecen en estos espacios.

Adicionalmente, la jornada refuerza las labores preventivas, promoviendo el compromiso ciudadano para evitar la reincidencia de ocupaciones indebidas y la acumulación de residuos. El trabajo en la carrera 30 se realizó en conjunto con las alcaldías locales de Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Teusaquillo, Fontibón, Chapinero y Barrios Unidos, y contó con el apoyo de la Policía Nacional, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), la Defensoría del Espacio Público y el sistema de transporte TransMilenio. La intervención refleja un esfuerzo coordinado entre varias entidades distritales, destacando la importancia de la presencia constante y el trabajo articulado para fortalecer la seguridad y la convivencia en los espacios recuperados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Operación Espacio Público en Bogotá y cuáles son sus objetivos?

La Operación Espacio Público es una estrategia permanente de la Administración distrital de Bogotá que busca recuperar lugares ocupados de manera inadecuada y afectados por residuos en la ciudad. Sus principales objetivos son devolver estos espacios a la ciudadanía, mantener la presencia institucional en los puntos intervenidos, atender situaciones sociales presentes y promover la prevención para evitar la reincidencia de ocupaciones y acumulaciones de basura, como lo explicó la Alcaldía Mayor de Bogotá.

¿Qué entidades participaron en la recuperación del espacio público en la carrera 30 de Bogotá?

En la recuperación del espacio público en la carrera 30 participaron diversas entidades como las alcaldías locales de Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Teusaquillo, Fontibón, Chapinero, Barrios Unidos, la Policía Nacional, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), la Defensoría del Espacio Público y TransMilenio, trabajando de manera articulada para lograr intervenciones efectivas y sostenidas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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