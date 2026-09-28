Una profunda ola de indignación y dolor sacude a la capital del país tras conocerse los aterradores detalles del caso de abuso de autoridad que cobró la vida de Donovan Balanta Paz, cariñosamente conocido como ‘Piro’. El hecho, que ya encendió las alarmas de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, ocurrió en el barrio Caracolí, una zona fronteriza entre la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá y el municipio vecino de Soacha.

Sigue a PULZO en Discover

Los trágicos sucesos se desencadenaron pasadas la 1:00 p. m. de aquel fatídico día, cuando más de 50 uniformados adscritos a la Policía Metropolitana de Soacha irrumpieron en el sector en al menos cinco camionetas institucionales. El despliegue inicial no iba dirigido contra Donovan —un afrodescendiente de 34 años oriundo de Guachené (Cauca), padre de dos adolescentes y trabajador de la industria farmacéutica con dos décadas radicado en Bogotá—, sino contra un amigo cercano de la familia que se encontraba en el lugar junto a su motocicleta.

Según relató su hermana Ana a EL TIEMPO, el operativo contra su amigo escaló rápidamente de forma violenta: “A él fue al primero que redujeron, lo esposaron y le aplicaron descargas con el taser varias veces”, narró. Al percatarse de la situación, Donovan —quien recién llegaba de recoger a su novia— intervino lanzando una botella que no impactó a nadie. Dicha acción encendió la furia de los agentes. Tras el grito de una mujer policía señalando “¡Es el de verde, el de verde!”, varios uniformados se lanzaron en su persecución.

Mientras dos agentes lo perseguían con un dispositivo taser y un arma de fuego desenfundada, Ana corrió desesperada interponiendo su cuerpo para protegerlo. Sin embargo, al llegar a la siguiente cuadra, Donovan fue acorralado por otra patrulla que venía en sentido contrario.

Lee También

“Yo solo les decía que se detuvieran, que no lo golpearan más porque lo iban a matar”, clamaba su hermana en medio del llanto.

Cuando la familia logró ubicar la patrulla en la que lo subieron, el panorama era desolador: “Mi hermano ya estaba gris, no reaccionaba. Le reventaron la cara” por la gravedad de los golpes. Pese a las súplicas de Ana para que la dejaran subir al vehículo, los uniformados arrancaron a gran velocidad. Horas más tarde, tras una intensa búsqueda, la familia confirmó lo peor en el Hospital Cardiovascular de Soacha: el hombre había ingresado sin signos vitales.

La gravedad de los hechos provocó una reacción inmediata en los altos mandos y en las administraciones locales. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó tajantemente lo sucedido, se solidarizó con los allegados y ofreció acompañamiento institucional integral. En la misma línea, la oficina de la ONU Derechos Humanos en Colombia exigió llevar a cabo una investigación exhaustiva por parte de la justicia ordinaria para esclarecer las responsabilidades penales.

Por su parte, el alcalde de Soacha, Víctor Julián Sánchez, precisó que aunque el trágico suceso ocurrió en jurisdicción de Bogotá, los patrulleros involucrados pertenecían a su jurisdicción policial. Ante la presión ciudadana y las contundentes pruebas, la Policía Metropolitana de Soacha confirmó la suspensión inmediata de los siete uniformados implicados en el procedimiento, abriendo de manera paralela investigaciones de carácter disciplinario y penal.

Mientras la comunidad de Caracolí exige justicia y respuestas claras ante lo que consideran un homicidio en medio de torturas, la familia de ‘Piro’ llora la partida del sostén de su hogar, recordando que la misión constitucional de la fuerza pública es salvaguardar la vida y no arrebatarla de esta manera.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.