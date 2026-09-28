Por: Portal Bogotá

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La alcaldía local de Kennedy mantiene activas sus estrategias de inspección, vigilancia y control, conocidas como IVC, enfocadas especialmente en bares y otros establecimientos catalogados como de alto impacto en esta zona de Bogotá. Estos operativos tienen el propósito de asegurar que los propietarios de dichos lugares acaten las leyes y normas establecidas para su funcionamiento, haciendo énfasis en las regulaciones que promueven la convivencia ciudadana y el bienestar de los vecinos.

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De acuerdo con datos proporcionados por la propia alcaldía, en lo que va de 2026 se han realizado 160 operativos que han intervenido un total de 604 establecimientos. Como resultado de estos controles, se han impuesto 257 cierres motivados por comportamientos considerados contrarios a la convivencia. En el mes de septiembre, las acciones derivaron en cuatro suspensiones temporales de actividad económica por un periodo de 90 días y, adicionalmente, 21 sanciones debido a otras irregularidades identificadas durante los procedimientos de verificación.

Javier Prieto Tristancho, alcalde local encargado de Kennedy, puntualizó la importancia de estos operativos al indicar que la estrategia no pretende afectar a quienes aportan al empleo y la dinámica económica: “En Kennedy estamos haciendo presencia, ejerciendo control para garantizar que en los bares o sitios de rumba se desarrollen dentro de la legalidad sin afectar la tranquilidad de nuestros vecinos. Los establecimientos tienen la responsabilidad de cumplir las normas, especialmente aquellas relacionadas con el rol de la convivencia. No se trata de perseguir a quienes generen empleo y dinamizan la economía de nuestra localidad, sino de garantizar que puedan hacerlo de manera responsable y respetando los derechos de todos. Vamos a mantener estos controles y actuar cuando se presenten incumplimientos que afectan la convivencia ciudadana”, afirmó el funcionario local.

La normativa vigente exige a estos establecimientos la observancia de requisitos específicos, entre ellos el cumplimiento de límites en los niveles de ruido y demás condiciones técnicas para su operación. Los controles focalizan su atención sobre aquellos lugares cuyo funcionamiento puede generar afectaciones a la convivencia vecinal, particularmente en lo relacionado con la intensidad auditiva y otras situaciones que alteran la tranquilidad del entorno.

¿Cuáles son las sanciones más frecuentes para los bares en Kennedy según la alcaldía local?

Según la información de la Alcaldía Local de Kennedy, las sanciones más habituales incluyen el cierre temporal de establecimientos por comportamientos contrarios a la convivencia y la suspensión de actividades económicas por irregularidades. Durante 2026, estas medidas han derivado en 257 cierres y varias suspensiones y sanciones adicionales.

¿Qué significa el IVC en los establecimientos de alto impacto de Kennedy?

La sigla IVC se refiere a inspección, vigilancia y control, un conjunto de acciones que la alcaldía realiza para verificar que los bares y establecimientos similares cumplan con la normativa vigente, incluyendo temas como niveles de ruido y respeto por la convivencia ciudadana en Kennedy.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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