Por: VALORA ANALITIK

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En Colombia, miles de familias están pendientes de los diferentes subsidios que entregan las entidades públicas y de las fechas en las que pueden hacer efectivo cada apoyo. Para muchos hogares, conocer cuándo estará disponible el dinero y qué requisitos deben cumplir es clave para no dejar pasar los plazos establecidos.

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En Bogotá, la Secretaría de Educación del Distrito anunció el inicio de un nuevo ciclo de pago de un subsidio que beneficiará a 21.113 estudiantes de instituciones educativas oficiales. El Distrito destinó $6.689 millones para esta etapa y estableció fechas diferentes dependiendo de la modalidad en la que cada beneficiario recibe los recursos.

Bogotá inicia pago del subsidio: ¿Quiénes reciben el beneficio?

Se trata del tercer ciclo de 2026 del Subsidio de Transporte Escolar, una ayuda que hace parte de la estrategia de la Secretaría de Educación para apoyar la asistencia y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo oficial de Bogotá.

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De acuerdo con la entidad, los recursos de este ciclo se distribuyen entre dos modalidades: DaviPlata y la tarjeta personalizada TuLlave-SITP. La mayor parte de los beneficiarios recibirá el subsidio a través de DaviPlata. En total, son 14.669 estudiantes, mientras que otros 6.444 estudiantes recibirán el apoyo mediante su tarjeta TuLlave.

La Secretaría de Educación explica oficialmente que el monto de cada ciclo depende de los días de asistencia del estudiante, por lo que no todos reciben la misma cantidad. Además, para menores de 14 años existe un apoyo adicional para el acompañante.

Para los estudiantes que reciben el beneficio por DaviPlata, la inversión asignada asciende a $5.613.128.200. En el caso de quienes tienen la modalidad TuLlave-SITP, la inversión llega a $1.076.347.800.

Estas son las fechas para reclamar el subsidio

Uno de los puntos que deben tener en cuenta las familias son las fechas de redención, pues no son iguales para las dos modalidades. Para los 14.669 estudiantes vinculados a DaviPlata, los recursos están disponibles para ser redimidos desde el 21 de septiembre y hasta el 20 de octubre de 2026.

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En el caso de los 6.444 estudiantes que reciben el subsidio mediante TuLlave-SITP, la activación y recarga puede realizarse entre el 24 de septiembre y el 8 de octubre de 2026.

Por esta razón, los acudientes deben revisar cuál es la modalidad asignada al estudiante y tener presentes los plazos correspondientes. Una vez vencidas las fechas establecidas, el proceso de redención o activación puede verse afectado.

La Secretaría de Educación señaló que los beneficiarios recibirán un mensaje de texto en el número de celular registrado en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) cuando el abono se encuentre disponible.

En la modalidad DaviPlata, el acudiente titular debe ingresar a la aplicación móvil o al sitio web de DaviPlata con su documento y clave. Desde allí puede consultar el saldo y realizar retiros sin costo en cajeros automáticos de Davivienda o en puntos autorizados, entre ellos Reval y Punto Red.

Para quienes tienen el beneficio mediante TuLlave-SITP, el procedimiento es diferente. El acudiente debe acercarse a una taquilla o dispositivo del sistema con la tarjeta personalizada del estudiante. Allí debe ingresar la tarjeta, seleccionar la opción de transacciones virtuales, escoger el convenio de la Secretaría de Educación y confirmar la activación y recarga del subsidio asignado. La entidad recomienda validar el saldo antes de viajar.

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Ojo con los datos registrados en el SIMAT

La información registrada por las familias también juega un papel importante para evitar inconvenientes con este y los próximos ciclos de pago. La Secretaría de Educación pidió verificar que los datos del núcleo familiar estén actualizados en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT). Para la modalidad DaviPlata es especialmente importante que esté registrado correctamente el número de teléfono celular activo del acudiente.

En el caso de TuLlave, se debe contar con el tipo y número de documento de identidad vigente del estudiante beneficiario. Si una familia cambió de número telefónico, documento de identidad o dirección de residencia, la modificación debe tramitarse directamente en la secretaría académica de la institución educativa oficial correspondiente.

La Secretaría de Educación aclara que tener información desactualizada no implica perder el beneficio, aunque sí puede generar retrasos en el pago o en la activación del saldo.

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