Según Credicorp Capital, Colombia podría entrar en una etapa de recuperación de la inversión, con un crecimiento proyectado de 8,9 % en 2027, después de varios años de caída frente al PIB regional.

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Este año, la inversión ya registra un crecimiento real de 6,5 %, impulsado principalmente por maquinaria y equipo y por la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá.

La firma señala que varios proyectos que permanecieron represados durante años podrían comenzar a ejecutarse, mientras factores como la reconstrucción tras el terremoto, el aumento del precio del petróleo y un dólar cercano a $3.000 favorecerían la inversión.

Sin embargo, empresarios advierten que el país necesita recuperar la confianza y garantizar reglas claras.

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El sector energético requiere entre $10 y $15 billones anuales para atender el crecimiento de la demanda eléctrica y enfrenta retos relacionados con el gas y el abastecimiento.

Desde turismo y petróleo también pidieron condiciones estables para atraer capital y reactivar proyectos.

A su vez, Asobancaria y Asofondos alertaron sobre el impacto del gasto público, el encarecimiento de la deuda y una posible mayor vulnerabilidad externa.

El reto para 2027 será convertir las señales de recuperación en inversión sostenida.

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