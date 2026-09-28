Christian Daes, cofundador y COO de Tecnoglass, fue identificado como el empresario que se comprometió a financiar los estudios universitarios de Matías Luengas Vergel, un joven cucuteño de 16 años que obtuvo el puntaje máximo de 500 sobre 500 en las Pruebas Saber 11, detalló Portafolio.

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La beca cubrirá los cinco años de su carrera universitaria en la institución de educación superior de Colombia que el estudiante elija.

El anuncio había sido realizado por el presidente Abelardo de la Espriella, quien inicialmente no reveló el nombre del empresario que respaldaría al joven, añadió ese medio.

Según lo informado por ese diario, la iniciativa busca reconocer el desempeño académico de Matías y convertir su resultado en una oportunidad para continuar su formación profesional.

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El Gobierno destacó su disciplina, dedicación y compromiso durante su etapa escolar.

Matías tiene entre sus planes estudiar Ingeniería en Matemáticas, área por la que desarrolló especial interés durante el colegio. A futuro, también contempla convertirse en docente universitario.

El caso ha generado atención por tratarse de uno de los resultados académicos más destacados del país y por el respaldo económico que permitirá al estudiante avanzar en su proyecto profesional sin asumir el costo de los cinco años de formación universitaria.

¿Quién es el empresario Christian Daes?

Christian Daes es un empresario colombiano, ingeniero de Sistemas y cofundador de Tecnoglass, compañía que creó junto con su hermano José Manuel Daes.

Actualmente ocupa el cargo de director de Operaciones de la empresa y hace parte de su junta directiva.

Su historia empresarial está ligada al crecimiento de una compañía que comenzó en Barranquilla en 1984 con un negocio de calentadores solares.

Con el tiempo, la empresa evolucionó hacia la fabricación de ventanas, vidrios y fachadas de aluminio, hasta convertirse en una de las compañías colombianas con mayor presencia en el mercado internacional de soluciones arquitectónicas.

Uno de los aspectos más destacados de la trayectoria de Daes es la internacionalización de Tecnoglass.

La compañía comenzó a exportar a mercados como Panamá y Estados Unidos y posteriormente consolidó una fuerte presencia en este último país. En 2013, Tecnoglass se convirtió en la primera compañía colombiana en cotizar en Nasdaq, uno de los principales mercados bursátiles del mundo.

Actualmente, la mayor parte de los ingresos de Tecnoglass proviene de Estados Unidos, donde la empresa atiende a cientos de clientes y participa en proyectos de construcción residencial y comercial.

Daes también ha estado vinculado a procesos de innovación y modernización de la compañía. Su gestión ha incluido proyectos de automatización, eficiencia productiva, tecnología y sostenibilidad, con el objetivo de aumentar la capacidad de producción y fortalecer la competitividad de la empresa.

Otro aspecto de su trayectoria es su apuesta por el talento colombiano. El empresario ha destacado en diferentes ocasiones el potencial de los trabajadores del país y la importancia de capacitar a jóvenes profesionales para incorporarlos a la industria.

Su actividad empresarial también está acompañada por iniciativas sociales. La Fundación Tecnoglass desarrolla programas relacionados con educación, vivienda y apoyo a comunidades vulnerables, especialmente en Barranquilla y su entorno.

Por estas razones, Christian Daes es considerado una de las figuras empresariales más destacadas de Colombia.

Su trayectoria combina la creación y expansión de una compañía industrial, la internacionalización de una empresa colombiana, la generación de empleo, la innovación y el desarrollo de proyectos sociales.

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