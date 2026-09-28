Por: CENET

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La Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas, hizo un llamado urgente tras una contingencia operativa informada por SPEC LNG en uno de los cuatro trenes de su unidad flotante de almacenamiento y regasificación. El evento, detallado por Naturgas, evidencia la falta de alternativas suficientes para garantizar el suministro estable de gas natural en Colombia ante incidentes que puedan afectar la infraestructura estratégica del sector.

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De acuerdo con el gremio, esta contingencia no es un hecho aislado, sino que confirma lo que la industria ha venido advirtiendo: el sistema colombiano necesita fortalecer sus alternativas de suministro y ampliar su capacidad de respaldo para responder con efectividad ante situaciones inesperadas. Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, señaló que el panorama actual se asemeja al de un automóvil sin llanta de repuesto. Cuando ocurre un imprevisto, hay pocas opciones para seguir en funcionamiento sin que el servicio resulte afectado, y resalta que la seguridad energética debe garantizarse antes de que surja la emergencia.

En el contexto de trabajos correctivos, SPEC LNG mantiene una operación segura, con capacidad disponible de 400 millones de pies cúbicos diarios (Mpcd). Además, informó que se espera la restauración total de su operatividad en los próximos días. Sin embargo, la situación llevó al Ministerio de Minas y Energía, mediante la Resolución 40524, a imponer una restricción en la demanda esencial abastecida con gas importado, fijando un límite de 15 GBTUD (Giga British Thermal Units por día). Esta medida originó un racionamiento programado y un esquema de prioridades para atender la demanda, acciones respaldadas por la autoridad nacional.

Para Naturgas, la coyuntura trasciende la afectación puntual del sistema de regasificación. Según la asociación, este episodio revela decisiones atrasadas respecto al desarrollo de nuevas fuentes y proyectos de gas, así como la infraestructura necesaria para robustecer la cadena de suministro. El gremio insiste en que la advertencia sobre la disminución de reservas y la urgencia de desarrollar iniciativas de infraestructura fue oportuna, pero no encontró respuesta rápida. Por ello, plantea que el momento debe aprovecharse para acelerar la toma de decisiones y materializar proyectos que amplíen la oferta, infraestructuras de transporte y diversifiquen las fuentes de suministro del país.

Luz Stella Murgas recalcó la importancia de acelerar la ejecución de proyectos ya identificados y no esperar otra crisis para actuar. Con ello, Naturgas deja en claro que la seguridad y abastecimiento energético de Colombia dependen de decisiones firmes y ejecutadas a tiempo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué originó la contingencia en la infraestructura de gas natural en Colombia?

La contingencia fue causada por una condición operativa imprevista en uno de los cuatro trenes de la unidad flotante de almacenamiento y regasificación operada por SPEC LNG. Según Naturgas, este hecho resaltó la falta de respaldo suficiente en el sistema colombiano y la necesidad urgente de diversificar y fortalecer la infraestructura para evitar afectaciones mayores ante imprevistos.

¿Por qué es importante diversificar el abastecimiento de gas natural en Colombia según Naturgas?

De acuerdo con Naturgas, diversificar el suministro de gas natural es esencial porque el sistema actual tiene un margen de respuesta muy reducido ante cualquier falla o emergencia. La asociación enfatizó que, sin nuevas fuentes, desarrollo de infraestructura y mayor producción nacional, el país queda expuesto a riesgos de desabastecimiento y dependencias críticas, como lo evidenció la reciente contingencia de SPEC LNG.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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