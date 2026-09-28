Por: CENET

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El Grupo Energía Bogotá (GEB) anunció que suscribió un contrato de crédito con Bancolombia por un monto de hasta $2 billones, con la intención de destinar estos recursos a las necesidades corporativas generales de la compañía. Esta información fue divulgada mediante un informe relevante al mercado proporcionado por la propia empresa, en el que se detalla que el contrato fue suscrito el 24 de septiembre de 2026. Este acuerdo de crédito cuenta con una autorización previa otorgada por la Junta Directiva del GEB el 29 de enero del año en curso.

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Según el comunicado oficial del Grupo Energía Bogotá, el crédito corresponde a una operación de financiamiento interno que contempla un monto máximo de $2 billones y un plazo de 13 meses para su pago. De acuerdo con la información entregada, el objetivo de este crédito es cubrir “propósitos corporativos generales”, sin precisar en el documento proyectos específicos o un destino detallado de los recursos adquiridos.

Un punto relevante del contrato es el mecanismo de pago pactado: el GEB pagará la totalidad del capital al vencimiento del crédito, mediante una única amortización. Esta modalidad implica que la empresa dispondrá del monto completo durante el plazo establecido, y deberá cancelar la suma total en una sola cuota al finalizar los 13 meses contemplados en el acuerdo.

En lo referente al costo del crédito, la empresa indicó que la tasa de interés estará indexada al IBR (Indicador Bancario de Referencia), de acuerdo con las condiciones definidas entre las partes al momento de estructurar la operación financiera, aunque no se detallaron cifras específicas en el comunicado oficial.

El Grupo Energía Bogotá tampoco divulgó información sobre la distribución interna de estos recursos ni los proyectos puntuales que puedan beneficiarse de este financiamiento. La compañía subrayó que los fondos respaldarán las necesidades corporativas generales, lo cual se enmarca en las prácticas habituales de gestión de liquidez y financiación que llevan a cabo las organizaciones para cumplir con sus compromisos financieros, operativos y de inversión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Para qué utilizará el Grupo Energía Bogotá el crédito de $2 billones firmado con Bancolombia?

De acuerdo con el comunicado oficial del Grupo Energía Bogotá, los recursos provenientes del crédito firmado con Bancolombia están destinados a cubrir necesidades corporativas generales. La empresa no especificó proyectos particulares ni la distribución exacta de los fondos; únicamente se indicó que el dinero respaldará requerimientos generales de la organización.

¿Cómo será el pago y la tasa de interés del crédito solicitado por el Grupo Energía Bogotá?

El crédito de hasta $2 billones otorgado por Bancolombia al Grupo Energía Bogotá será cancelado en una única cuota al término de los 13 meses del plazo pactado, según lo informado por la compañía. En cuanto a la tasa de interés, estará indexada al IBR (Indicador Bancario de Referencia), conforme a las condiciones convenidas entre las partes durante la estructuración de la operación financiera.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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