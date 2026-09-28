Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá puso en marcha una nueva estrategia para intervenir el estacionamiento indebido en las vías de la ciudad. La iniciativa, denominada ‘Pillado Mal Parqueado’, combina acciones pedagógicas con controles en vía para identificar vehículos estacionados en lugares no autorizados.

Sigue a PULZO en Discover

Uno de los principales elementos de la estrategia es un sticker de baja adherencia, que será instalado en el vidrio lateral trasero de los vehículos encontrados en condiciones de estacionamiento indebido.

(Lea también: Cambio grande que habrá en parqueaderos de Bogotá: nuevo sello con QR y ajuste en ‘valet parking’)

La medida tiene como propósito informar al propietario o conductor sobre la conducta detectada y recordar que los espacios destinados a la movilidad deben permanecer disponibles para peatones, ciclistas, usuarios del transporte público y los demás actores viales.

Lee También

¿De cuánto es el comparendo que pueden recibir los conductores en Bogotá?

Las acciones pedagógicas estarán acompañadas por agentes de tránsito, quienes verificarán las condiciones en las que se encuentra estacionado cada vehículo y determinarán si existe una infracción a las normas de tránsito.

(Recomendado: Fedemunicipios niega que se vaya a devolver dinero a todos los colombianos que recibieron fotomultas por error)

Cuando la autoridad establezca que un automotor está estacionado en un lugar prohibido, podrá imponer el comparendo C.02, correspondiente a la infracción por estacionar un vehículo en sitios prohibidos. Para 2026, el valor informado para esta sanción es de $633.200.

Es importante precisar que la instalación del sticker no implica, por sí sola, la imposición de una multa. La sanción económica se genera únicamente cuando la autoridad de tránsito verifica la infracción y realiza la imposición formal del comparendo correspondiente.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.