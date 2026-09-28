Por: VALORA ANALITIK

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En medio de la reforma tributaria para la capital, un nuevo impuesto tendrán algunos bogotanos a partir de 2027, indica la iniciativa.

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Se trata de una sobretasa que se sumará al cobro del impuesto predial, destinada exclusivamente a financiar el mantenimiento, la operación y la modernización tecnológica del sistema de iluminación pública de la ciudad.

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Además de modernizar, el nuevo impuesto en Bogotá supone una mejora, indicó la Alcaldía, de los mecanismos mediante los cuales se garantiza la seguridad en la ciudad.

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¿Quiénes pagarán el nuevo impuesto en Bogotá?

Lo primero que deja en claro la norma avalada es que todos los predios residenciales pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 no tendrán que pagar el nuevo cobro.

En cambio, sí deberán pagarlo los predios residenciales de estratos 4, 5 y 6, además de los inmuebles de uso comercial, industrial, financiero, dotacional y lotes urbanos.

Así serán los cobros del nuevo impuesto en Bogotá

El impuesto se calculará aplicando una tarifa por mil sobre el avalúo catastral de cada predio.

Estrato 4: Aplica una tarifa de 0,4 por mil. El cobro promedio estimado es de $11.000 mensuales (aproximadamente $133.000 al año)

Estrato 5: Aplica una tarifa de 0,4 por mil. El cobro promedio estimado es de $19.000 mensuales (aproximadamente $227.000 al año)

Estrato 6: Aplica una tarifa de 0,4 por mil. El cobro promedio estimado es de $29.000 mensuales (aproximadamente $348.000 al año)

Lotes: Aplica una tarifa de 0,8 por mil. El cobro promedio estimado es de $48.000 mensuales (aproximadamente $577.000 al año)

Comercial: Aplica una tarifa de 1,0 por mil. El cobro promedio estimado es de $67.000 mensuales (aproximadamente $807.000 al año)

Industrial: Aplica una tarifa de 1,0 por mil. El cobro promedio estimado es de $139.000 mensuales (aproximadamente $1.672.000 al año)

Financiero: Aplica una tarifa de 1,0 por mil. El cobro promedio estimado es de $195.000 mensuales (aproximadamente $2.342.000 al año)

Dotacional: Aplica una tarifa de 0,8 por mil. El cobro promedio estimado es de $200.000 mensuales (aproximadamente $2.400.000 al año)

(Recomendado: Consejo de Estado aclara cuánto puede subir el impuesto predial y qué se debe tener en cuenta)

La Alcaldía señaló que garantizará que el uso de los recursos de este nuevo impuesto en Bogotá se destine al mejoramiento del alumbrado.

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