Por: CENET

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El dólar en Colombia presenta un comportamiento bajista frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) durante la jornada del viernes 25 de septiembre de 2026. Según los datos recopilados hacia las 11:00 a.m., la divisa estadounidense se negocia en promedio a $3.315,38, un valor inferior a la TRM oficial del día, que se ubica en $3.329,61. Esta diferencia de $14,23 representa una disminución de 0,43% respecto al valor de referencia publicado para la jornada. La apertura de la moneda estuvo marcada por un precio inicial de $3.340,00, mientras que en el transcurso de la mañana alcanzó un máximo de $3.377,80 y descendió hasta un mínimo de $3.287,00.

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En el panorama internacional, el índice dólar (DXY, por sus siglas en inglés), utilizado para medir el desempeño de la moneda estadounidense frente a una cesta de divisas fuertes, alcanza 100,815 unidades y registra una variación negativa de -0,20%. Esta referencia resulta relevante para entender los movimientos globales que pueden incidir en el comportamiento de monedas emergentes como el peso colombiano.

A nivel regional, el dólar se fortalece ante importantes monedas latinoamericanas. De acuerdo con información recogida de dataiFX, entre el peso mexicano, el real brasileño, el peso chileno y el sol peruano, el mayor movimiento corresponde al peso chileno, con una variación de 0,49%, seguido por el sol peruano (0,39%), el real brasileño (0,29%) y el peso mexicano (0,05%). Este contexto muestra que, a pesar del retroceso de la divisa estadounidense en Colombia durante la jornada, el dólar se aprecia en otros mercados latinoamericanos.

Por otra parte, los mercados financieros observan atentamente los indicadores económicos de Estados Unidos. Según la información disponible, el déficit de cuenta corriente del país norteamericano aumentó 15,7% en el segundo trimestre de 2026, llegando a US$246.000 millones, lo que equivale al 3,0% de su producto interno bruto (PIB). Este resultado responde, principalmente, al crecimiento de las importaciones a un ritmo superior al de las exportaciones. El sector empresarial estadounidense ha incrementado sus inversiones, especialmente en tecnología, infraestructura digital e inteligencia artificial.

En el escenario latinoamericano, el Banco de México (Banxico) decidió mantener la tasa de interés de referencia en 6,50% por tercera vez consecutiva, decisión que estuvo alineada con las expectativas del mercado y que, según el pronunciamiento oficial, dependerá del comportamiento de los indicadores económicos en futuras reuniones.

Dentro de Colombia, la atención del sector financiero se concentra en la reforma tributaria distrital de Bogotá, cuya mayor parte ya fue aprobada en el Concejo. Entre los cambios figuran la reestructuración del impuesto de industria y comercio (ICA), la creación de un nuevo cobro de alumbrado público y la oferta de incentivos para contribuyentes con pendientes tributarios. El Distrito calcula que estas modificaciones permitirán recaudar hasta $1,26 billones adicionales al año. La discusión sobre los puntos restantes se reanudará el 28 de septiembre.

¿Por qué cayó el dólar frente a la TRM este 25 de septiembre de 2026 en Colombia?

La disminución del dólar frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se explica por una cotización promedio inferior al valor oficial, según datos recogidos a las 11:00 a.m., que indican que la moneda estadounidense se negoció a $3.315,38 frente a una TRM de $3.329,61. Este comportamiento obedece a dinámicas propias del mercado de divisas local, influenciadas por factores de oferta y demanda, así como por el contexto internacional y regional descrito.

¿Cuáles son los principales cambios de la reforma tributaria distrital en Bogotá para 2026?

De acuerdo con la información avalada por el Concejo de Bogotá, la reforma tributaria distrital incluye la reestructuración del impuesto de industria y comercio (ICA), la implementación de un nuevo cobro de alumbrado público enfocado en determinados contribuyentes y la introducción de incentivos para quienes tienen obligaciones tributarias pendientes. El objetivo es incrementar el recaudo anual del Distrito, estimándose un aumento de aproximadamente $1,26 billones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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