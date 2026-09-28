Por: CENET

Portal de economía y negocios especializado en información del dólar, bolsas de valores, inversiones, otros mercados de capitales, indicadores económicos, criptomonedas, empresas y economía de bolsillo, entre otros temas del día a día. Visitar sitio

Los precios del petróleo a nivel internacional registran un descenso significativo este viernes, en medio de una coyuntura marcada por las expectativas generadas tras reportes sobre contactos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán. Estas conversaciones tendrían como objetivo explorar la reapertura gradual del Estrecho de Ormuz, conocido como una de las rutas más estratégicas y transitadas para el transporte global de crudo, lo que podría influir directamente sobre el suministro energético internacional.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con los valores observados hacia la mañana del viernes, el Brent —referencia para mercados como el colombiano— se negocia en 103,57 dólares por barril, presentando una disminución del 2,84% frente a la sesión anterior. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), usado principalmente en Estados Unidos, cotiza en 91,70 dólares por barril, con un retroceso del 3,08%. Estas caídas se producen tras una jornada previa de alta volatilidad, en la que los precios subieron debido a la preocupación por la seguridad de las infraestructuras petroleras en Arabia Saudita y los riesgos en el transporte regional del crudo.

Sin embargo, los ánimos del mercado han tendido a moderarse tras informarse avances en las conversaciones que podrían restablecer el flujo por el Estrecho de Ormuz. Los inversionistas y operadores continúan muy atentos al desarrollo de estos diálogos, ya que cualquier novedad puede repercutir directamente en la facilidad con la que el petróleo sale desde Medio Oriente hacia el resto del mundo.

Por otra parte, el escenario sigue marcado por riesgos geopolíticos. Recientemente, hubo nuevos ataques —atribuibles a los hutíes— contra blancos en Arabia Saudita, lo que mantiene la atención sobre la capacidad exportadora del principal productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Un punto clave es el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, relevante porque recibe petróleo trasladado mediante el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita. Este ducto ha sido blanco de ataques que interrumpieron su operación, aunque recientemente volvió a funcionar, lo que no elimina la inquietud sobre la estabilidad de sus exportaciones.

A estos factores se suman señales procedentes de Estados Unidos. Los inventarios comerciales de crudo aumentaron en tres millones de barriles durante la semana finalizada el 18 de septiembre, un dato que sorprendió a algunos analistas, pues esperaban reducciones. Paralelamente, los precios de combustibles como el diésel han subido con fuerza, mientras las discusiones en torno a restricciones sobre las exportaciones de estos energéticos agregan incertidumbre.

Así, el comportamiento del Brent y el WTI sigue marcando las diferencias propias de los mercados europeos y estadounidense, en un contexto donde las tensiones internacionales, la seguridad de infraestructura petrolera y los indicadores de inventarios en Estados Unidos siguen definiendo las tendencias de los precios del crudo.

¿Cómo impactan las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en el precio internacional del petróleo?

El mercado valora cualquier avance en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, ya que una posible reapertura del Estrecho de Ormuz puede incrementar la oferta de crudo disponible globalmente, disminuyendo preocupaciones sobre la escasez y provocando caídas en los precios internacionales, como se observa en la jornada descrita.

¿Por qué el puerto de Yanbu y el oleoducto Este-Oeste son estratégicos para Arabia Saudita?

El puerto de Yanbu se ha transformado en una terminal vital para la exportación de petróleo saudita porque puede recibir crudo desde el este del país a través del oleoducto Este-Oeste. Esta ruta permite sortear zonas en conflicto como el Estrecho de Ormuz, pero su vulnerabilidad ante ataques la mantiene bajo la lupa de los mercados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.