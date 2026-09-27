Starbucks anunció el cierre de 250 cafeterías en Norteamérica como parte de una reestructuración de su operación, medida que representará un cargo de aproximadamente 300 millones de dólares para la compañía. La información fue reportada por Forbes, revista estadounidense especializada en negocios.

Sigue a PULZO en Discover

Los establecimientos que dejarán de funcionar representan cerca del 1 % de la red regional de la marca, que supera las 18.000 tiendas. Starbucks señaló que identificó locales en los que no considera posible mantener de manera constante los estándares de servicio que busca para sus clientes y trabajadores, además de aquellos que no muestran una ruta hacia un desempeño financiero aceptable.

La empresa todavía no ha revelado cuáles serán las ciudades ni las cafeterías incluidas en el ajuste. Tampoco precisó cuántos de los establecimientos están ubicados en Estados Unidos, ni informó el número de empleados que podrían verse afectados o la situación sindical de las tiendas seleccionadas.

(Vea también: “No rindieron lo suficiente”: Starbucks sorprendió con decisión que tomó con más de 400 tiendas)

Lee También

Mike Grams, director de operaciones de Starbucks, explicó a Fox Business que la compañía revisó cuidadosamente su cartera de establecimientos en Norteamérica antes de tomar la decisión. El directivo reconoció que el cierre de cualquier cafetería representa una situación difícil para los trabajadores, los clientes y las comunidades relacionadas con esos puntos de venta.

La revisión de la red se produjo después de que Starbucks impulsara la renovación de 1.500 cafeterías en Norteamérica. De acuerdo con Los Angeles Times, ese proceso debía finalizar el 30 de septiembre, cuando termina el año fiscal de la compañía, y permitió evaluar con mayor detalle los resultados de los establecimientos. Según Grams, algunos locales siguieron por debajo de las expectativas pese al trabajo de sus equipos.

El ajuste tendrá un costo de 300 millones de dólares, monto que contempla gastos asociados con la terminación de contratos de alquiler, indemnizaciones laborales y la baja de activos de las tiendas, según documentación presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos citada por Forbes. La compañía ya comenzó a informar a los equipos afectados y aseguró que buscará trasladar a los trabajadores a otras cafeterías cuando sea posible; quienes no puedan ser reubicados recibirán indemnizaciones.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.