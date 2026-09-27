A la par de los movimientos de la economía en Colombia, uno de los grandes protagonistas financieros del país apareció como blanco de un fuerte rumor a nivel internacional.

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Según Sky News, Nu Holdings, el conglomerado financiero detrás de Nubank con operaciones activas en Colombia, gestiona la eventual adquisición de Monzo, uno de los neobancos líderes dentro del mercado del Reino Unido.

La transacción corporativa tasaría a la firma británica en un rango comprendido entre 8.000 y 10.000 millones de libras esterlinas, cifra equivalente a montos situados entre US$ 10.600 y US$ 13.250 millones.

La primicia la difundió este sábado 26 de septiembre de 2026 el portal informativo, señalando que la operación significaría la incursión estratégica más relevante de Nubanck fuera del territorio latinoamericano.

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“Sky News ha podido saber que Monzo ha recibido propuestas para una fusión con Nu Holdings, empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York y cuenta con una capitalización bursátil de 65.500 millones de dólares (49.400 millones de libras esterlinas)”, indicó el medio en cuestión.

Según la fuente británica, las tratativas atraviesan una fase inicial, aunque Monzo vinculó formalmente a las bancas de inversión Morgan Stanley y Qatalyst para asesorar la negociación.

Las estimaciones preliminares sugieren que la compra por parte de Nubank se saldaría mezclando dinero en efectivo y títulos accionarios, de acuerdo con fuentes pertenecientes al sector financiero bancario.

No obstante, la venta definitiva no constituye el único camino sobre la mesa directiva para los propietarios y accionistas del banco digital inglés.

Una fuente vinculada al proceso precisó que la junta analiza simultáneamente dos alternativas estratégicas fundamentales para proyectar el crecimiento de la entidad.

La otra vía contempla estructurar una ronda de capitalización capaz de elevar el valor comercial sobre los 8.000 millones de libras, garantizando fondos para expandirse por Europa.

La compañía crediticia mantiene presencia operativa en Irlanda y habilitó recientemente una lista de espera para nuevos usuarios en el territorio español.

El costo final continúa sin definirse, pero los socios de Monzo pretenden conseguir una rentabilidad sustancial respecto al precio fijado en su anterior valoración oficial.

Ese cálculo previo alcanzó los 4.500 millones de libras durante una comercialización secundaria de acciones hecha en octubre de 2024.

Analistas consultados por Sky News consideran que una cifra de 8.000 millones resulta razonable y no descartan alcanzar el techo de 10.000 millones propuesto.

Ese valor máximo significaría duplicar con creces la cotización obtenida por la ‘fintech’ en un período aproximado de dos años, en medio del negocio en el que es mencionado Nubank.

El fuerte repunte patrimonial responde a un rendimiento financiero favorable, con ingresos anuales que ascendieron de 1.200 a 1.700 millones de libras a marzo.

¿Qué es Monzo?

Con 16 millones de usuarios registrados, incluyendo 15 millones de personas naturales y un millón de empresas, Monzo destaca entre los diez mayores bancos británicos.

La transacción adquiere matices políticos, pues ministros del Ejecutivo y directivos de la Bolsa de Londres impulsaban la salida a bolsa de Monzo en el mercado local.

Una oferta pública inicial (OPI) asomaba como la opción más sólida para los siguientes dos años, aunque la alternativa de Nueva York continuaba bajo evaluación.

Una absorción directa por parte de Nubank descartaría cualquier estreno bursátil independiente, escenario interpretado como un contratiempo para el centro financiero de la City capitalina.

Aun así, la integración de un conglomerado procedente de economías emergentes provocaría dinámicas positivas dentro del ecosistema corporativo del Reino Unido.

La noticia sucede durante una ola de restructuraciones en el sector fintech, donde su competidor Revolut alcanzó una valoración histórica de US$ 115.000 millones.

La negociación coincide con ajustes en la cúpula directiva de Monzo, tras confirmarse el retiro definitivo de su presidente administrativo, Gary Hoffman.

Hoffman impulsó el año pasado el retiro del consejero delegado TS Anil, provocando fuertes discrepancias internas entre los grupos de inversionistas.

Actualmente, Diana Layfield, antigua ejecutiva de Google y Standard Chartered, lidera la compañía mientras culmina la búsqueda del reemplazo permanente de Hoffman.

El vertiginoso desarrollo operativo experimentó algunos reveses legales, pues la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) impuso una sanción económica por 21 millones de libras.

La multa aplicada en julio de 2025 obedeció a deficiencias detectadas en los esquemas de prevención e inspección contra delitos de carácter financiero.

A pesar de esa sanción administrativa, la entidad encabezó los índices de satisfacción en atención de cuentas corrientes del regulador de competencia.

Para la firma suramericana, absorber Monzo consolidaría su expansión conectándose con un actor de vertiginoso crecimiento en Brasil, Colombia y México, sumando 140 millones de clientes.

Frente a los requerimientos de Sky News, Monzo prefirió guardar silencio, mientras que la representación corporativa de Nu Holdings manifestó: “Nubank no comenta rumores ni especulaciones”.

El grupo financiero suramericano concluyó su declaración institucional señalando: “Reafirmamos nuestro compromiso de mantener una comunicación abierta, clara y oportuna sobre todos los asuntos de negocio significativos”.

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