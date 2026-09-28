El fenómeno de El Niño que se prevé para finales de 2026 podría generar fuertes impactos económicos en Colombia y extenderse durante buena parte de 2027.

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La sequía afectaría especialmente a los hogares de menores ingresos, debido al aumento en los precios de los alimentos. Según José Ignacio López, presidente de Anif, cerca del 19 % de la canasta básica estaría expuesta a los efectos del fenómeno.

La reducción de los embalses también presionaría las tarifas de energía y gas, debido a la necesidad de recurrir a generación térmica con gas importado.

Anif estima que El Niño podría sumar entre 60 y 70 puntos básicos a la inflación y llevarla hasta 7,3 % al cierre del año si la intensidad del fenómeno es alta.

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El escenario también tendría efectos en la discusión del salario mínimo de 2027, pues una mayor inflación podría generar solicitudes de incrementos adicionales.

La fijación del salario debe considerar inflación, productividad, crecimiento económico y participación de los salarios en el ingreso nacional.

Además, el Banco de la República enfrentaría presiones para contener la inflación, mientras el Gobierno evalúa importar alimentos e insumos ante los riesgos para el sector agrícola.

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