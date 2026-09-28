Por: Noticiero 90 minutos

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La tasa de cambio nominal es, en la economía colombiana, uno de los indicadores clave para entender cómo se comporta el valor del peso frente a monedas extranjeras. Este referente se utiliza principalmente con respecto al dólar estadounidense, dado que, según la fuente consultada, esta moneda es la predominante en la mayoría de las transacciones internacionales, inversiones y operaciones de financiamiento en el país. La utilidad de dicha tasa radica en que establece con exactitud la cantidad de pesos colombianos necesarios para adquirir un dólar en un momento específico.

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El comportamiento de la tasa de cambio nominal determina, en gran medida, el efecto que tendrán las fluctuaciones internacionales sobre la economía nacional. Una variación al alza de este valor, es decir, un incremento en la cantidad de pesos requeridos por dólar, indica una depreciación de la moneda nacional. Esto, de acuerdo con el artículo analizado, significa que los colombianos deben entregar más pesos por cada dólar, lo que repercute en un aumento en el costo de los productos importados y en el fortalecimiento de la competencia local frente a los artículos extranjeros. Por el contrario, una disminución en la tasa de cambio refleja una apreciación del peso, en la cual se necesita menos moneda local para comprar divisas estadounidenses. En este escenario, se abaratan las importaciones, pero los productos nacionales pierden competitividad en el exterior.

Para registrar oficialmente estos movimientos, el sistema financiero utiliza la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). Este indicador es definido como el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas de todas las transacciones de compra y venta de dólares estadounidenses frente al peso colombiano dentro del mercado nacional. En este proceso participan múltiples entidades reguladas, como bancos comerciales, corporaciones financieras, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y Bancoldex, el Banco de Comercio Exterior. Cabe aclarar que solo se incluyen operaciones cuya liquidación de las dos monedas involucradas se pacte para cumplirse el mismo día.

Según los valores actuales reportados en la nota, la tasa indicativa es de 1 dólar equivalente a 3.306,86 pesos colombianos.

¿Cómo afecta la depreciación del peso colombiano a los precios de las importaciones?

Cuando el peso colombiano se deprecia frente al dólar, comprar productos importados se vuelve más costoso, pues los agentes económicos necesitan más pesos para adquirir cada dólar necesario para pagar dichos bienes, como lo explica el texto original.

¿Qué es la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) en Colombia?

La TRM, o Tasa de Cambio Representativa del Mercado, es el valor promedio aritmético de las transacciones de compra y venta de dólares frente al peso colombiano, realizado por diversas entidades financieras en el país. Solo se consideran las operaciones en las que el pago se liquida el mismo día de la negociación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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