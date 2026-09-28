El Gobierno de Abelardo De La Espriella puso en marcha la primera fase de un plan de choque para agilizar la atención de pacientes que tienen medicamentos, citas o procedimientos pendientes en las EPS.

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La estrategia, liderada por el Ministerio de Salud, estará vigente entre septiembre y diciembre de 2026 y tendrá cobertura en todo el país.

Según el Ministerio, fueron identificados 1.069.196 afiliados con servicios pendientes: más de 700.000 esperan medicamentos y más de 300.000 tienen procedimientos represados.

Las EPS deberán identificar a los pacientes, reportar los servicios pendientes y gestionar su atención, con seguimiento y trazabilidad.

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La prioridad será para personas con enfermedades o condiciones que puedan poner en riesgo la vida o provocar una pérdida irreversible de la respuesta al tratamiento.

El listado incluye cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas y neurodegenerativas, diabetes insulinodependiente, VIH, EPOC, asma, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica.

También tendrán prioridad las gestantes que necesiten tratamientos esenciales y los pacientes con patologías que puedan presentar una descompensación progresiva.

El Gobierno anunció además un mecanismo extraordinario de compra de cartera para IPS y proveedores, con 0 % de interés y un año de periodo de gracia, con el objetivo de generar liquidez y destrabar las atenciones pendientes.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.