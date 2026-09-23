El Gobierno de De la Espriella definiría antes de finalizar 2026 el futuro de la Nueva EPS, la entidad más grande del país y actualmente en manos del Estado. La decisión dependerá de una evaluación de viabilidad financiera y operativa que adelanta el Ministerio de Salud sobre las EPS intervenidas.

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Según el Gobierno, las entidades que logren demostrar que son viables podrán continuar bajo planes de reestructuración y estabilización.

En cambio, aquellas que no cumplan con las condiciones avanzarían hacia un proceso de liquidación ordenada.

La Nueva EPS enfrenta una compleja situación financiera. Los datos más recientes citados en el informe ubican su pasivo global en $21,37 billones, aunque algunas proyecciones e informes del sector salud elevan esa cifra hasta cerca de $26 billones.

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A esto se suman pérdidas acumuladas por aproximadamente $11,2 billones en los últimos ejercicios financieros reportados, lo que representa uno de los principales retos para definir el futuro de la entidad.

Antes de tomar una decisión sobre una eventual capitalización o sobre el destino definitivo de la EPS, el Ministerio de Salud deberá completar una auditoría detallada de sus estados financieros.

El resultado de este proceso será determinante para establecer si la Nueva EPS continúa con un plan de recuperación o entra en una liquidación ordenada.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.