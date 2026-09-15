Por: EL PILON SA

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La crisis financiera de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) no solo afecta el servicio en el Cesar, donde hospitales públicos han reducido la atención y urgencias sobrepasan su capacidad, sino que revela un problema estructural a nivel nacional. Las cifras recopiladas por la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) muestran que 23 EPS, al cierre de junio de 2026, registraban pasivos por $40,35 billones y activos por apenas $21,65 billones, lo que significa que, por cada $100 que deben, solo podrían cubrir $54. Esta situación ha empujado al límite a las entidades prestadoras de servicio en el departamento y dejado en vilo la atención médica de miles de afiliados.

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De acuerdo con la Secretaría de Salud del Cesar, la deuda de las EPS con la red pública del departamento supera los $380.000 millones, de los cuales solo se tiene registro completo por parte de las Empresas Sociales del Estado (ESE). El 70% de los prestadores en el Cesar son privados, cuya cartera no es reportada de forma obligatoria. Georgina Sánchez, secretaria de Salud departamental, confirmó a EL PILÓN que las principales deudoras son Nueva EPS, Asmet Salud, Proteger (antes Cajacopi), Coosalud y Dusakawi, todas con intervención por parte de Supersalud. Por el contrario, Sanitas, Salud Total y Famisanar sostienen deudas menores en la región.

La propuesta de la Secretaría apunta a instalar una mesa de trabajo urgente con el Ministerio de Salud y Supersalud, para exigir acuerdos de pago y conciliar facturas, ya que los representantes regionales no tienen capacidad para asumir compromisos. La preocupación es especial respecto a Nueva EPS, la mayor en afiliados en Cesar, con más de 402.000 usuarios y también uno de los mayores vacíos de información financiera, ya que no reporta estados financieros actualizados desde 2024.

Según el informe nacional de Así Vamos en Salud, de las 23 EPS analizadas, 15 tienen patrimonio negativo y el déficit llegó a $18,7 billones en 2026, aumentando 63% en un año. Coosalud lideraba este deterioro, seguida de Famisanar, Sanitas y otras. Las EPS intervenidas por Supersalud, lejos de mostrar recuperación, aumentaron sus pasivos y el indicador de siniestralidad —la relación entre gastos y recursos recibidos— alcanzó 111%, reflejando que gastan más de lo que ingresan.

Para los hospitales del Cesar, la consecuencia inmediata es la reducción de servicios, atraso en pagos a personal y proveedores, y pacientes obligados a buscar medicamentos en urgencias. La presión se incrementa ante pacientes crónicos y de alto costo, quienes dependen de tratamientos continuos. Por ahora, la respuesta que esperan desde el departamento es voluntad política para concretar pagos y un plan de trabajo claro que resguarde tanto la red pública como privada en medio de esta crisis.

¿Cuáles son las EPS con mayores deudas en el Cesar y a cuánto ascienden?

En Cesar, las EPS con mayor deuda reportada por la red pública son Nueva EPS, Asmet Salud, Proteger (antes Cajacopi), Coosalud y Dusakawi. Según la Secretaría de Salud, la deuda total con los hospitales públicos del departamento ronda los $380.000 millones, aunque este monto no contempla la cartera acumulada con clínicas e IPS privadas, cuya información no es de reporte obligatorio.

¿Qué significa 'siniestralidad' en las EPS y cómo afecta la crisis financiera en salud?

La siniestralidad es el indicador que relaciona el gasto en atención y administración respecto a los ingresos recibidos por las EPS. Cuando la siniestralidad supera el 100%, como ocurre en las EPS intervenidas (111% según Así Vamos en Salud), significa que gastan más de lo que reciben y profundizan su déficit, repercutiendo negativamente en la prestación de servicios y la viabilidad financiera del sistema de salud.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.