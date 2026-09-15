Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El futuro de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) intervenidas en Colombia será definido por el Gobierno antes de finalizar 2026, según declaró la ministra de Salud, Ana María Vesga, en una comunicación oficial relacionada con la administración de Abelardo de la Espriella.

Sigue a PULZO en Discover

La jefe de la cartera de Salud enfatizó que el Gobierno está trabajando de manera prioritaria en acciones que garanticen la atención médica de pacientes, en especial de aquellos que necesitan servicios especializados o tratamientos para enfermedades de alto riesgo. De acuerdo con las declaraciones de Ana María Vesga, los planes de choque buscan responder a las dificultades que enfrentan los afiliados de las EPS intervenidas, brindando mecanismos para asegurar el acceso a la oferta existente mientras se define el rumbo de estas entidades.

En este contexto, el Ejecutivo plantea dar pronta solución al destino de las EPS que actualmente se encuentran bajo intervención estatal. Entre estas entidades destacan Nueva EPS, Coosalud, Famisanar, Emssanar, Asmet Salud, Savia Salud, SOS EPS, Capresoca, Cajacopi y Dusakawi. La decisión clave, según la ministra, debe tomarse antes de que termine el período establecido, con el firme propósito de no interrumpir la atención a los usuarios, quienes dependen de estos servicios para mantener su salud y tratamiento continuo.

El Gobierno ha fijado como principal criterio la viabilidad financiera de cada una de las EPS. Las entidades que demuestren solidez para recuperarse podrán permanecer bajo vigilancia, sujetos a controles y procesos de mejora. Por el contrario, cuando la viabilidad no esté garantizada, se examinarán otras alternativas para prevenir que los afiliados queden desprotegidos en cuanto a su acceso a servicios médicos.

En términos concretos, el plazo máximo para resolver el futuro de estas EPS vence antes de finalizar 2026. Mientras se alcanzan las determinaciones de fondo, Ana María Vesga confirmó la activación de mecanismos transitorios, denominados planes de choque, para responder a las necesidades más urgentes del sistema y de los millones de usuarios afectados. Con estas acciones, el Gobierno busca tranquilizar tanto a pacientes como a trabajadores de la salud, enviando el mensaje de que existe una hoja de ruta clara para gestionar la crisis de las EPS intervenidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles EPS están intervenidas y qué decisiones tomará el Gobierno antes de 2026?

Entre las EPS bajo intervención estatal se encuentran Nueva EPS, Coosalud, Famisanar, Emssanar, Asmet Salud, Savia Salud, SOS EPS, Capresoca, Cajacopi y Dusakawi. El Gobierno deberá decidir, antes de finalizar 2026, si estas entidades continúan en funcionamiento bajo controles o si se adoptarán medidas distintas para proteger a los afiliados en caso de no contar con viabilidad financiera.

¿Qué significa la intervención estatal de una EPS en Colombia?

La intervención estatal de una EPS en Colombia implica que la administración de la entidad pasa a ser supervisada o controlada directamente por el Gobierno para asegurar su funcionamiento y la prestación de servicios a los usuarios. Esta medida busca corregir problemas financieros o de gestión, mientras se definen soluciones definitivas sobre el futuro de cada EPS.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.