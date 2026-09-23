Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una disputa doméstica por una deuda de 40.000 pesos terminó convirtiéndose en un hecho de violencia en el barrio el Oasis, en Santa Marta. El incidente, que se registró el pasado 20 de septiembre de 2026, dejó como resultado una mujer gravemente herida en una de sus manos, según reportaron las autoridades locales.

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El informe policial detalla que Juana María Payares Bolívar y su hermano Gabriel Antonio Payares Bolívar se enfrascaron en una acalorada discusión por el pago de un dinero pendiente. Durante el enfrentamiento, Gabriel Antonio, presuntamente, reaccionó de forma violenta y agredió a su hermana con un machete, ocasionándole una lesión severa en una de sus extremidades superiores. Vecinos y familiares que escucharon los gritos de auxilio intervinieron rápidamente para evitar que las agresiones escalaran y prestaron ayuda inmediata a la víctima.

Juana María fue llevada al Puesto de Salud de Bastidas, donde recibió la atención médica inicial. Sin embargo, debido a la gravedad de la herida, fue remitida posteriormente a la Clínica Bahía, donde fue valorada por personal especializado. Mientras tanto, agentes de la Estación Bastidas de la Policía Metropolitana acudieron al sitio de los hechos y capturaron al presunto agresor en flagrancia. Gabriel Antonio Payares Bolívar fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación, donde quedó a disposición de la autoridad competente.

Según información de la Fiscalía, el caso fue registrado preliminarmente como lesiones personales agravadas. Ahora, el ente acusador se encargará de recolectar las pruebas necesarias para esclarecer las circunstancias específicas que rodearon el ataque e imputar cargos según corresponda. Este episodio ocurre en un contexto de reiterados actos de violencia intrafamiliar en la región. De acuerdo con la Policía del Magdalena, de manera simultánea, durante operativos realizados en municipios cercanos como Plato, Pivijay, Fundación, El Banco y Santa Ana, fueron capturadas diez personas por presuntas agresiones físicas, amenazas y comportamientos que vulneraron a miembros de sus propias familias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó exactamente en la agresión familiar del barrio el Oasis en Santa Marta?

Un conflicto por una deuda de 40.000 pesos entre hermanos en el barrio el Oasis, Santa Marta, terminó en una agresión física con machete. De acuerdo con las autoridades, la víctima, Juana María Payares Bolívar, sufrió una grave herida en la mano, mientras que el presunto agresor, Gabriel Antonio Payares Bolívar, fue capturado en flagrancia y trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía.

¿Qué significa la calificación de “lesiones personales agravadas” usada por la Fiscalía?

El término “lesiones personales agravadas” indica que la agresión causó daño físico significativo y ocurrió bajo circunstancias que agravan la gravedad del hecho, como el uso de armas o la relación de parentesco. En este caso, la Fiscalía General de la Nación investiga la agresión bajo esta calificación, lo que puede influir en el proceso penal contra el presunto agresor.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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